El primer castillo-hotel de España que alojó a Sinatra está en Toledo

Si hay algo que no le falta a Toledo, son los castillos. Se calcula que hay unos 70, aunque no es ni mucho menos la ciudad con más: lidera el ránking Jaén, con 237. Y en esta ocasión nos referimos a un espectacular parador que está dentro de un castillo de la ciudad manchega. Las vistas son cuanto menos privilegiadas.

El Parador de Oropesa, un lujo para la ciudad de Toledo (y los famosos)

Se trata del Parador de Oropesa, uno de los más emblemáticos de la llamada red de Paradores. Está ubicado en el Castillo de los Álvarez de Toledo, que combina elementos del siglo XII y XV. Toda una joya histórica.

Su belleza arquitectónica y su atractivo turístico, hacen de este parador, que es a su vez un hotel, una opción magnífica para los visitantes. Y también para los famosos. Sí, los famosos. Grandes personajes como Frank Sinatra o Rafael Alberti se han alojado aquí.

El Parador de Oropesa recibe este nombre por el pueblo en el que se ubica, Oropesa, y este histórico edificio combina dos construcciones de gran valor patrimonial: el Castillo Viejo, una fortaleza de origen árabe datada entre los siglos XII y XIII, y el Castillo Nuevo, levantado en 1402 como residencia palacieda de la familia Álvarez de Toledo.

Elementos como la escalinata renacentista del siglo XVI y la Torre del Homenaje, que alcanza los 25 metros de altura, le hacen destacar sobre el resto de castillos. Y eso que en Toledo hay mucho nivel. Las vistas del parador, en el que se puede cenar o comer, son envidiables.

Vistas de una mesa en el parador / Reserva en Paradores

Estará cerrado hasta 2026 por obras de restauración

El castillo-hotel de Oropesa cerró el 1 de marzo de 2025 y seguirá así hasta el 31 de diciembre de 2026, para acometer una restauración integral del complejo que le haga ser más impresionante si cabe. La inversión es superior a los 12 millones de euros y entre las principales obras se incluyen:

Renovación de instalaciones eléctricas y de climatización.

Sustitución de calderas por sistemas más sostenibles.

Reforma de baños y accesibilidad.

Redecoración de espacios históricos como el salón comedor.

Con estas intervenciones, se espera lograr un parador más sostenible, con una reducción de hasta el 20 % de consumo energético y 87 toneladas de CO₂ al año.

Y tanto los toledanos como el resto de turistas, están con la cuenta atrás para que el parador vuelva a abrir y volver a disfrutar de sus vistas.