¿Por qué Pepino, un pueblo con apenas 3.000 habitantes, es el más rico de Toledo?

La renta media en España varía y mucho según el lugar. De hecho, el municipio con mayor renta es Pozuelo de Alarcón (Madrid, con 88.011 euros al año por persona), y el que menos es Benamargosa (Málaga), con solo 13.831 de media. Nada más y nada menos que una diferencia de 74.180 euros anuales separan a ambos municipios.

Y en el puesto 119 de los 2.920 que hay en la clasificación que ha publicado la Agencia Tributaria, un municipio toledano lidera la renta media de la ciudad. Cabe decir que este ránking incluye únicamente a los municipios con más de 1.000 habitantes y los datos de renta se refieren al año 2023.

Pepino, el municipio más rico de la ciudad de Toledo

Es una sorpresa para muchos, pero Pepino, un pueblo con solo 3.259 habitantes y 46 km², es el municipio más rico de la provincia Toledo. Con una renta media anual de 38.282 euros. Y la tendencia es muy positiva, ya que ha crecido un 5,6 % con respecto al año 2022.

Por eso, muchos se preguntan: ¿a qué se dedican en Pepino? ¿Hay alguna empresa internacional allí? Pues bien, según el Instituto Nacional de Estadística (INE):

En este municipio hay 341 empresas dedicadas a la industria

42 a la construcción

29 al comercio, transporte y hostelería

106 de información y comunicaciones

A tener en cuenta que a este municipio tan solo le separan 10 kilómetros de Talavera de la Reina (83.247 habitantes y 185 km²). Eso sí, tiene una media muy por debajo de Pepino: 25.684 euros anuales en 2023.

Y así quedaría el top 10 de municipios más ricos de Toledo:

Pepino, 38.282 euros Cobisa, 35.791 Olías del Rey, 34.773 Nambroca, 33.045 Toledo (ciudad), con una renta de 31.815 euros anuales Bargas, 31.447 Argés, 30.217 Illescas, 30.171 Burguillos de Toledo, 30.108 Carranque, 30.108 euros

Trece urbanizaciones de gran tamaño y dos polígonos industriales, los secretos "pepineros"

Fuentes del Ayuntamiento de Pepino cuentan a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA que "en nuestro municipio hay hasta 13 urbanizaciones de gran tamaño. Algunas están a 11 kilómetros del pueblo, están incluso más cerca de Talavera de la Reina, pero pertenecen a Pepino". La más famosa es Prado del Arca, a 9 kilómetros de Pepino y 5 de Talavera, y la única vivienda disponible aquí actualmente tiene un valor de 459.000 euros en el portal inmobiliario de Idealista (7 habitaciones).

Urbanización Prado del Arca / Google Maps

También tiene otros complejos de viviendas como Soto del Espinosillo o Gran Chaparral. "Son personas que trabajan en Talavera e incluso Madrid, pero viven en estas urbanizaciones que pertenecen a Pepino". Y es que, la distancia con la capital es de poco más de una hora y 20 minutos.

¿De dónde viene su curioso nombre? Esta localidad, que se encuentra a unos 84 kilómetros de Toledo, recibe su nombre porque, según cuentan desde la Diputación, había un labrador alrededor del año 1576 que se llamaba Alonso Pepino, el cual por razón desconocida hasta ahora se hizo muy popular y al municipio se le empezó a conocer como Pepino. Y desde luego que este labrador debe estar orgulloso de su Pepino de ahora, que se coloca como una localidad "de éxito".

Y otra de las preguntas que es irremediable que se nos venga a la cabeza. ¿Cómo un pueblo de solo 46 km² puede albergar más de 500 empresas? Desde el consistorio pepinero vuelven a dar la clave. "Tenemos dos enormes polígonos industriales, el de Buenavista y el de Valdefuentes". Ambos se encuentran a unos 4,5 kilómetros del centro del municipio, pero son los que les hace tener tantas empresas (y riqueza), "no interactúan con nosotros, pero, al igual que las urbanizaciones, pertenecen a Pepino".