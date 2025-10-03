SORTEO
La suerte llega a la provincia de Toledo: dos pueblos son agraciados con la Lotería Nacional
Casi medio millón de euros han llegado a dos municipios de la provincia de Toledo en el sorteo de la Lotería Nacional celebrado este jueves
El sorteo de la Lotería Nacional, celebrado este jueves, 2 de octubre, ha dejado casi medio millón de euros en dos municipios de la provincia de Toledo. El primer premio, que está dotado con 300.000 euros al número, ha caído en la localidad toledada de Casar de Escalona, con poco más de 2.000 habitantes. El billete premiado ha sido el 31.079 y, según informan desde Loterías y Apuestas del Estado (LAE), se ha vendido a través de su página web.
No es el único premio que ha dejado una lluvia de euros en la provincia toledana. El segundo premio de la Lotería Nacional, el número 60.003 ha tocado en Recas. Con algo más de 5.000 habitantes, limita con los términos municipales de Chozas de Canales, Lominchar, Camarenilla, Arcicóllar, Camarena, Cedillo del Condado, Villaluenga de la Sagra, Yunclillos y Bargas. Agraciado con 60.000 euros, se ha vendido en la Administración de Loterías número 14, situado en la calle Mariscal de Reca.
Se juegan 15 millones de euros el Día de la Hispanidad
El domingo día 12 de octubre se va a celebrar, a las 21 horas, el Sorteo Extraordinario "Día de la Hispanidad" de Lotería Nacional desde el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado por el sistema de bombos múltiples.
En total se distribuirá en premios el 70 % de la emisión: 105 millones de euros. El reparto de premios será el siguiente:
- Un premio especial acumulado de 15.000.000 de euros a un solo décimo.
- Un primer premio de 1.300.000 euros por serie.
- Un segundo premio de 250.000 euros por serie.
