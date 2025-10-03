Qué hacer este fin de semana en Toledo: de un mercado de flores a una de las grandes obras de Cervantes

Este fin de semana, como nos suele tener acostumbrados, Toledo está repleto de planes para todas las edades, gustos y bolsillos. La cultura, el entretenimiento y la diversión vuelven a llenar las calles de la capital.

Para disfrutar del buen tiempo y del veranillo de San Miguel que hay ahora en los termómetros y cielos de la ciudad, nada mejor que disfrutar de estos planes que van a hacer que el fin de semana se te pase fugaz. Ya te avisamos que te va a costar decidir a qué vas.

Viernes 3 de octubre, un día para disfrutar de la música

Desde las 10 de la mañana y en algunos de los puntos más concurridos de la ciudad tienes la octava edición de 'Pianos en la Calle'. Enclaves emblemáticos del casco histórico se transformarán en escenarios abiertos donde cualquier persona podrá acercarse y tocar el piano, hasta las 21:00 de la noche. Será la Plaza del Ayuntamiento, la Plaza de Zocodver, la Puerta de Bisagra, el Palacio de Congresos y la Plaza de Alfonso VI.

La VIII edición 'Pianos en la Calle' se celebrará el 3 de octubre en cinco enclaves emblemáticos de Toledo / Ayuntamiento de Toledo

A partir de los 4 años, se puede disfrutar de 'Cuando los Animales hablan', cuentos para público familiar con Alberto Sebastián. En todas las culturas existe un repertorio enorme de cuentos protagonizados por animales y los más pequeños podrán repasarlos hoy desde las 18:00 en Matadero Lab. La entrada solo cuesta 4 euros. En el mismo lugar a las 20:00, serán los cuentos para público joven y adulto, a partir de 12 años.

También a las 18:00 y para toda la familia, está el Erató Fest, un festival de teatro familiar. Será en el Círculo de arte, la obra dura una hora y la entrada es libre hasta completar el aforo.

El pianista argentino Julio Mazziotti llega a Toledo con su nuevo espectáculo a las 19:00, en el Salón de actos de la Biblioteca de Castilla-La Mancha. Presentará temas de su disco 'Panta Rei' y algunas de sus composiciones más conocidas. Un concierto inspirado en la idea de que todo cambia y fluye con entrada libre hasta completar aforo.

Sábado 4 de octubre, los planes en familia son los protagonistas

Como cada mes, este sábado regresa a Toledo el Mercado de las Flores en el Jardín de San Lucas. Puestos de floristerías, viveros, artistas de las flores y personas aficionadas dedicadas a la jardinería desde las 10 hasta las 14:00, para llenar de color y de alegría otro sábado el Casco Histórico de la ciudad.

El mercado de flores de Toledo es mensual / Consorcio de Toledo

A las 12:00, el Archivo Histórico de la Nobleza, en el Hospital de Tavera, organiza una divertida visita teatralizada y un taller creativo para niños y niñas de 6 a 12 años. Descubrirán curiosidades de la exposición Imago Regis y crearán su propio álbum de retratos antiguos. Actividad gratuita con inscripción previa, el plan perfecto para pasar la mañana en familia.

Además, a las 12:00 también, el Museo Sefardí te invita a un taller familiar para celebrar La fiesta del Sucot. Aprenderás el significado de esta alegre tradición sefardí y luego podrás ayudar a decorar la sucá del museo con flores de papel, guirnaldas y mucho color usando materiales reciclados. Actividad gratuita para niños y niñas de 8 a 14 años, con plazas limitadas a inscripción previa.

Y para cerrar el sábado en Toledo, el Círculo de Arte acoge el concierto de Miguel Costas, uno de los grandes del rock en español. Las puertas abren a las 20:30 y el concierto empieza a las 21:00. Una noche para disfrutar de buena música en un espacio único, las entradas siguen disponibles.

Domingo 5 de octubre, un buen día para ir al teatro

Este domingo a las 13:00, el Museo del Ejército te invita a descubrir un misterioso cañón con un secreto muy curioso… ¡y un delfín! '¿Qué hace un delfín en un cañón?' es una actividad gratuita y divertida para toda la familia, ideal para peques con ganas de aventuras. Dura solo 30 minutos y las plazas se reservan el mismo día en las taquillas del museo.

Y el cierre perfecto del fin de semana en Toledo es a las 19:00, en el Palacio de Congresos, se presenta 'Numancia' de Miguel de Cervantes, una producción de la Comunidad de Madrid para los Teatros del Canal. Bajo la dirección de José Luis Alonso de Santos y con un reparto de lujo, este clásico te espera para una gran noche de teatro, las entradas son desde 17 euros, ¿te animas?