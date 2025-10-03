¿Sabes qué tiene que ver Taylor Swift con estos 9 municipios de Toledo?

Los amantes de la música tienen la fecha de hoy marcada en el calendario en rojo. El decimosegundo álbum de Taylor Swift, 'The life of a showgirl', ya está disponible en las plataformas de streaming y puntos de venta.

Es uno de los regresos musicales más esperados del año, teniendo en cuenta que es una de las artistas más grandes de los últimos años, con la gira de conciertos que más dinero ha recaudado de la historia.

Aunque te cueste creerlo, hay un municipio de la provincia de Toledo para cada álbum de Taylor Swift. Ya sabes que cada disco de la artista tiene una estética, temática o historia y cada uno ellos se ajusta a diferentes localidades de la provincia. Ahora solo te queda visitarlos y descubrirlos, en función de cuál sea tu "era" favorito.

Tembleque es 'Taylor Swift', el álbum debut de la artista

La plaza mayor de Tembleque es uno de los luagres más bonitos del municipio / Ayuntamiento de Tembleque

El primer álbum de Taylor Swift, que lleva su nombre, es un country-pop fresco, juvenil, pero con muchas raíces y tradición a la vez. Aunque hay muchos municipios de la provincia de Toledo que encajan con esa descripción, hay uno que lo hace de forma especial.

Tembleque, con su plaza mayor típica castellana y esencia rural, lleva el espíritu sencillo y tradicional de los inicios de la estadounidense. Como ocurre con el primer disco de la artista, aunque de primeras no te llame o no sea de los más conocidos, te acabará sorprendiendo y fascinando cuando lo descubras. Una visita obligada en la provincia.

Oropesa es 'Fearless', para vivir como en un cuento de hadas

Oropesa es el municipio perfecto para hacer rutas medievales / Diputación de Toledo

Los fans de Taylor Swift —Swifties— solo tienen que ver el castillo de Oropesa para saber que este municipio respira la esencia de 'Fearless', su segundo disco. Este álbum está lleno de historias románticas, de cuentos de hadas, princesas y finales con perdices, como indica su nombre, sin miedo.

Las rutas medievales de Oropesa te transportarán a otra época, como cada vez que reproduces este disco. Su imponente castillo es lo primero que conoce la gente, como 'Love story' el gran éxito de su carrera, pero cuando empiezas a investigar encuentras otras joyas que te maravillan por igual, como el antiguo ayuntamiento, el parador o la Plaza de Navarro. También es uno de los pueblos más conocidos de la provincia, como ocurre con esta parte de su discografía.

Consuegra es 'Speak now', para los amantes del drama

Los molinos de viento de Consuegran son una de las grandes atracciones de la provincia / Turismo Castilla-La Mancha

En 'Speak now', tercer álbum de Taylor Swift, es cuando la artista empieza, de verdad, a contar sus rupturas amorosas con detalle y explicar lo mal que se lo han hecho pasar algunas de sus parejas. Está escrito de principio a fin por ella sola y repleto de tramas intensas y dramáticas.

Consuegra ha sido escenario de grandes historias, ¿quién no conoce los molinos convertidos en gigantes del pueblo contra los que luchaba Don Quijote? Es un lugar para vivir emociones fuertes, con enclaves que no te dejarán indiferente.

Talavera de la Reina es 'Red', muy conocido, pero que nunca decepciona

Talavera de la Reina es de los municipios más visitados de la provincia / Turismo Castilla-La Mancha

Con su cuarto disco, Taylor Swift empieza a consolidarse, llegan los primeros reconocimientos, premios y algunas de sus canciones más exitosas. 'Red' es pasional y una de las piezas que no puedes dejar pasar de su discografía, como ocurre con Talavera de la Reina en Toledo.

El municipio es una auténtica joya que visitar sí o sí, con una cultura vibrante y llena de vida. Su cerámica es un gran contraste entre las emociones y las cualidades artísticas. Además, es el mejor momento para visitarlo, sus paisajes otoñales recuerdan a la estética de este disco.

Toledo capital es '1989', el gran éxito en la carrera de Taylor Swift

Casco Histórico de Toledo / EFE

Con '1989' la carrera de Taylor Swift despega sin igual. Solo hay que ver las reproducciones de sus videoclips de esta "era" en YouTube: 'Shake it off' con 3.609 millones de visualizaciones, 'Blank Space' con 3.698 millones, 'Style' con 928 millones... Números desorbitados como los de los turistas que recibe la capital de Toledo cada año.

Tanto los números del álbum del artista, como de los visitantes a la ciudad, están justificados, en la calidad musical y en los espectaculares paisajes. Además, tiene el glamour, la historia y la transformación que refleja el cambio radical de Taylor al pop y como “ciudad de las tres culturas”, también simboliza evolución y reinvención.

La Puebla de Moltabán, el pueblo perfecto para los seguidores de 'Reputation'

La Puebla de Moltabán es un municipio lleno de historias / Turismo Castilla-La Mancha

Oscuro, misterioso, con una narrativa poderosa. Este pueblo toledano tiene historia, leyendas, y un aire literario con el que encaja a la perfección en el sexto álbum de Taylor Swift.

Además, los seguidores de la cantante, saben que aunque este álbum parezca frío y tenebroso, lo cierto es que guarda un fondo muy romántico y feliz, como ocurre con la Puebla de Moltabán. Es la cuna de Fernando de Rojas, autor de 'La Celestina', una de las grandes obras románticas de la literatura española.

El Toboso es 'Lover', para celebrar el amor

El toboso es uno de los municipios más románticos de Toledo / Turismo Castilla-La Mancha

El álbum de Taylor Swift dedicado al amor en todas sus facetas y formas no podía ser otro con El Toboso. Colorido, romántico, nostálgico, es la patria de Dulcinea. En este municipio se combina amor, literatura y encanto manchego, una visita obligada dentro de la provincia.

San Martín de Montalbán es 'Folklore', para encontrarse a uno mismo

San Martín de Moltabán tiene grandes paisajes naturales / Turismo Castilla-La Mancha

San Martín de Montalbán con su entorno natural desprende la misma energía nostálgica y melancólica que 'Folklore', el álbum más espiritual e introspectivo de Taylor Swift. Este disco cuenta historias ficticias que ocurren en un pequeño pueblo de verano, como puede ser este municipio toledano.

Guadamur es 'Evermore', de los que más te va a sorprender

El castillo de Guadamur es uno de los mejor conservados de la provincia / Turismo Castilla-La Mancha

Si hay un pueblo en Toledo en el que disfrutar de una escapada otoñal ese es Guadamur. 'Evermore' puede escucharse como si fuera un cuento largo, lleno de historias sobrecogedoras que emocionan a cualquiera, las mismas sensaciones que transmite el castillo de este municipio tan bien conservado.

El aire místico del pueblo recuerda a las sensaciones que te deja este álbum cuando lo escuchas.