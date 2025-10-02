El Toledo vence a domicilio al Sanse (0-1) y el Salto del Caballo volverá a disfrutar de un primera en la Copa del Rey

La ciudad de Toledo volverá a disfrutar de un equipo de Primera División de fútbol. Todo ello gracias a la hazaña que ha completado (y sigue) el Toledo, dirigido por Borja Bardera, que venció en la noche del pasado miércoles en los cuartos de final de la Copa Federación al San Sebastián de los Reyes a domicilio (0-1), un equipo de superior categoría (Segunda Federación).

Con todo lo que ello implica, que no es poco: el equipo se clasifica a las semifinales de la Copa Federación y, además, gracias a ello ha obtenido vuelo directo hacia la primera ronda de la Copa del Rey, en la que se enfrentará a un equipo de la élite.

Nada ni nadie pudo con el Toledo: campanada en el Nuevo Matapiñonera... y vuelo directo a la Copa del Rey

Durante estos días, hemos adelantado toda la polémica con respecto a esta eliminatoria entre Sanse y Toledo, que llegó a tener hasta tres estadios y tres horarios diferentes para jugar. Todo ello por la petición del equipo local de jugar en otro estadio por el mal estado de su césped. Finalmente, se acabó jugando en el Nuevo Matapiñonera y el cabreo del club manchego era total "por el constante mareo de estos días. Es de vergüenza", afirmaban en las últimas horas a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.

Pero ni el mareo ni enfrentarse a un equipo de entidad superior pudieron con el Toledo, que supo jugar sus cartas. Vaya que si supo. Y todo fue más fácil con la presencia de casi 400 toledanos en las gradas, que llevaron en volandas a los suyos.

El Sanse llevó el peso del partido en los primeros compases, donde Quintela tuvo que intervenir en varias ocasiones para evitar el 1-0. Pero el Toledo lo intentaba a la contra y la primera clara de los verdes llegó en el minuto 20, cuando Stevens casi se queda mano a mano con el guardameta rival, que finalmente logró llegar a tiempo para atrapar el balón.

Y esta fue la tónica dominante de la primera mitad. Un encuentro muy igualado en el que ninguno quería correr riesgos en exceso. El billete a la Copa del Rey pesaba y mucho en el terreno de juego. La tensión se palpaba y prueba de ello fueron las 11 tarjetas que mostró el colegiado durante la eliminatoria.

En el descanso, Borja Bardera decidió hacer un triple cambio y entraron Gonzalo, Meneses y Molina. El equipo madrileño lo intentaba a balón parado y la tuvo Mario González de falta directa en el 64, pero el lanzamiento se marchó ligeramente desviado. Y fue desde este momento del partido en el que el Toledo empezó a creer y sobre todo a creérselo. Confiar en que podía marcar y pasar a la siguiente eliminatoria.

Y esta confianza fue la clave para que en el 77, Molina, que acababa de entrar al partido, lograse una buena jugada y pusiese un centro a Willy, que se la dejó "muerta" a Neco, y este, con la pasión y fuerza que lo hubieran hecho los casi 400 toledanos que había en la grada, reventó la portería rival para poner el 0-1. La grada estalló y desde ahí fue una fiesta para los toledanos, que se vieron muy cerca de lograr el sueño.

Pero no fue fácil ni mucho menos. El Sanse se lanzó con todo a por el empate y Quintela sujetó el 0-1 en hasta dos ocasiones con dos paradas vitales.

Así, en el 99 de partido, el colegiado señaló el final y tanto jugadores, cuerpo técnico, como afición estallaron en júbilo. Es real, el Toledo estará en las semifinales de la Copa Federación y además se enfrentará en el Salto del Caballo frente a un equipo de primera en la primera eliminatoria de Copa del Rey.

Borja Bardera afirmó después del partido que "hemos notado mucha conexión con la afición en esta competición. Hay mucho ilusión. Le metemos mucho corazón y trabajo y la afición nos lo agradece. Con el tiempo los resultados van a mejorar".

Y el Toledo está hasta ahora invicto en lo que va de temporada: en liga, 3 empates y 1 victoria. El conjunto de Bardera va engrasando poco a poco la maquinaria y parece que la afición va a disfrutar de lo lindo este año.

Sorteo de la primera ronda de la Copa del Rey: ¿a quién y cuándo se enfrentará el Toledo?

El sorteo tendrá lugar en el salón Luis Aragonés de la Ciudad del Fútbol el próximo lunes 6 de octubre a las 13:00 horas. Esta es ya la 122º edición de este campeonato nacional en el que ya esperan sus cruces 112 clubes de toda España. Como se suele decir, ¡la copa mola! Eso sí, los cuatro equipos participantes en la pasada Supercopa de España quedan exentos de esta ronda: Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Athletic Club.

Y las categorías de estos 112 equipos que esperan su cruce en el sorteo del lunes son las siguientes:

16 de Primera División

22 de Segunda División

10 de Primera Federación

25 de Segunda Federación

25 de Tercera Federación

4 de la Copa Federación (los 4 semifinalistas, entre ellos el Toledo)

Otros 10 de categorías territoriales

Aunque, ojo, porque como afirman desde la RFEF se han seguido para el sorteo ciertos "criterios de proximidad" y el Toledo se enfrentará frente a uno de estos equipos:

Sevilla

Real Betis

Villarreal

Levante

Elche

Valencia

Esta eliminatoria se jugará entre el martes 28 y el jueves 30 de octubre.