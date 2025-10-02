Detienen en Toledo a un fugitivo que escapó de la prisión hace siete meses

Este es un caso de película de acción en la provincia de Toledo. En Casarrubios del Monte, la Policía Nacional ha detenido a un fugitivo que se escapó de la prisión de Villanubla en Valladolid. Fue hace siete meses, en febrero, cuando se ocultó en un voluminoso petate para marcharse y ayudado por otros reclusos que fueron excarcelados ese mismo día. Esto se descubrió gracias a las imágenes de seguridad, en las que se veía con claridad el gran bulto en el que fue transportado en un carro portaequipaje, los tres hombres fueron detenidos después y el director del centro destituido.

El detenido es A. B. M., de 48 años y uno de los cabecillas del conocido clan de los Hilarios de Plasencia, un peligroso clan de narcotraficantes. Estaba cumpliendo 28 años de prisión desde 2016 por tráfico de drogas y blanqueo de capitales.

¿Cómo fue la detención en Toledo del fugitivo?

La investigación la han desarrollado agentes de Udyco Central de la Comisaría General de Policía Judicial y de Policía Judicial de la Comisaria de Plasencia. Estos últimos fueron los que aportaron información clave para dar con el paradero del fugitivo.

Según ha comunicado la Policía Nacional, los agentes tenían conocimiento, desde hace varias semanas, del posible paradero del fugado, "que operaba principalmente en Plasencia". Fue finalmente en un restaurante en Casarrubios del Monte, provincia de Toledo, donde dieron con él. El fugitivo había quedado ahí con varias personas.

En Casarrubios del Monte, provincia de Toledo, detuvieron al preso fugado / Policía Nacional

Además, la Policía detuvo a otro hombre, de 26 años, como presunto autor de un delito de encubrimiento. Ambos detenidos, con la correspondiente autorización judicial, fueron trasladados a la Comisaría de Plasencia.

El fugitivo llevaba un carné manipulado

Cuando se le identificó como el fugitivo de los Hilarios de Plasencia, se procedió a su inmediata detención por parte de los agentes.

La historia no se quedó ahí. La policía descubrió, al ser identificado, que el carnet de conducir que mostró a los agentes estaba manipulado. Aunque tenía su fotografía, los datos que se podían leer eran de un familiar, con la intención de despistarles.

Durante varias semanas, las unidades policiales realizaron gestiones de investigación, vigilancias y seguimientos a determinadas personas de Plasencia, algunos de ellos familiares del fugado. Se sospechaba que pudieran estar ayudándole a huir y suministrándole una total cobertura para su subsistencia.

En cuanto a las personas que le ayudaron a huir de prisión, la Guardia Civil les detuvo en mayo. Además de analizar de forma concienzuda las imágenes de seguridad del centro penitenciario, buscaron sus perfiles públicos en redes sociales y encontraron imágenes que confirmaban la relación previa entre el fugitivo detenido en Toledo y estos hombres, dando argumentos a la hipótesis de una fuga planificada.