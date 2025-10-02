La AEMET pone fecha al veranillo de San Miguel: los termómetros se dispararán en Toledo

Si has salido hoy a pasear por Toledo, habrás notado que el día es más bien de mediados de julio que de octubre otoñal. El veranillo de San Miguel ha llegado con fuerza y parece que no se va a ir de la ciudad durante toda la semana, teniendo en cuenta la predicción de la AEMET.

Este jueves 2 de octubre, la capital se enfrenta a una máxima de 29 grados con un cielo medianamente despejado. En lugar de ir a menos conforme más avanzamos en el otoño, las temperaturas van ascendiendo en los próximos días, pero ¿hasta cuando?

Un fin de semana caluroso en Toledo, en medio del veranillo de San Miguel

Según el pronóstico meteorológico de la AEMET, el calor no se va a ir de Toledo con facilidad. De hecho, va a ir a más.

Por ejemplo, mañana viernes se va a vivir en la capital un día muy similar al de hoy, con máximas de 29 grados y mínimas de 14. Incluso, mejorarán los cielos, con nubes más pequeñas que las de los días anteriores, dejando los cielos mayormente despejados. Especialmente, serán calurosas las horas del mediodía, con las que habrá que tener mayor precaución.

¿Lloverá en Toledo esta semana? Consulta la previsión meteorológica de la AMET para los próximos días / Ayuntamiento de Toledo

En lo que respecta al fin de semana, ahí sí que los pronósticos son de verano total en Toledo. El sábado será el día de más calor, con temperaturas de lo más agradables, alcanzando finalmente los 30 grados de máxima y la mínima subiendo a los 15. Ojo, porque además puedes olvidarte por completo de salir con paraguas a la calle, con una probabilidad de lluvia del 0% y cielos limpios de nubes.

Igual que el domingo, que el cielo brillará con fuerza. Es cierto que las mínimas descienden un par de grados, pero las máximas se mantienen así de altas para disfrutar de un buen paseo por la capital toledana para cerrar el fin de semana.

¿Cuándo termina el veranillo de San Miguel en Toledo?

La AEMET lo tiene claro, en Toledo hay verano para largo. El inicio de la próxima semana seguirá marcado por el calor y las altas temperaturas. En estos primeros días de octubre, las máximas no van a bajar de los 28 grados, así que el cambio de armario tiene que seguir esperando.

¿Lloverá en Toledo esta semana? Consulta la previsión meteorológica de la AMET para los próximos días / Leyendas de Toledo

La previsión para lunes y martes va a ser prácticamente calcada, con calor y mínimas de 14 grados. Tendremos alguna nube en el cielo, pero nada de lo que preocuparse con una probabilidad de lluvia del 0%. Sí que es cierto que habrá un poco de aire, que puede ser incómodo, pero nada con lo que haya que alarmarse.

El peor día, en lo que al calor se refiere, será el miércoles, cuando los termómetros vuelvan a subir fácilmente hasta los 30 grados. Las mínimas serán más suaves, de 13, pero no habrá nada más que resaltar. El viento se acabará y el cielo estará completamente despejado, así que en Toledo queda veranillo de San Miguel para rato.