¿Qué le pasa a la Puerta de Bisagra? Toledo inicia la rehabilitación para asegurar su estado

Ha sido una sorpresa para los vecinos de Toledo encontrarse la Puerta de Bisagra, uno de los accesos más importantes y conocidos al Casco Histórico, con obras. Son trabajos de rehabilitación y cata en la zona interior de la muralla, pero ahora muchos se preguntan qué le ocurre a este monumento.

Son dos operarios los que trabajan desde primera hora de hoy en la zona en una área de unos diez metros cuadrados. La parte de la entrada en la que están ocurriendo los trabajos de renovación está delimitada por unas vallas que han hecho saltar las alarmas de los viandantes.

Se puede apreciar que han dejado a la vista parte de la estructura interna del paramento de fábrica mixta de mampostería y ladrillo. Hay un motivo de peso para que los operarios estén realizando estos trabajos, que explica lo que le ocurre a la Puerta Bisagra.

El motivo por el que hay obras en la Puerta de Bisagra

La actuación en la Puerta de Bisagra es para garantizar su buen estado de conservación. Hay que tener en cuenta que como Bien de Interés Cultural (BIC) goza de un tipo protección especial por la que son necesarios este tipo de trabajos. El muro muestra signos evidentes de desgaste que deben ser intervenidos para que no vayan a más.

Las obras de la Puerta de Bisagra son para garantizar su buen estado de conservación / Ayuntamiento de Toledo

El Ministerio de Cultura es el promotor del proyecto de restauración de varios tramos de las murallas de Toledo. La inversión para estos trabajos es de 1,2 millones de euros y están adjudicados a la empresa valenciana especializada 'EMR-Estudio Métodos de la Restauración' desde hace meses.

¿Cuál es el estado de la Puerta de Bisagra en la actualidad?

Parte de la intervención a la Puerta de Bisagra es para conocer con exactitud los problemas que presentas. Para ello, se están realizando las catas en el muro, que van a permitir tener un estudio en profundidad para conocer al milímetro cómo se encuentra el monumento.

Desde el Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE), están utilizando técnicas avanzadas de monitorización y análisis Quieren comprobar la estabilidad de esta parte de la muralla y estudiar si es necesario buscar medidas preventivas para su mantenimiento.

Se están realizando catas en la Puerta de Bisagra / Portal oficial de turismo de España

Ya en octubre de 2024, la Puerta de Bisagra tuvo que cortar el tráfico durante tres semanas por obras. En esa ocasión, fue por trabajos repavimentación del entorno del monumento.

La intervención del año pasado en la puerta vino acompañada de polémica, porque se hizo un primer trabajo que acabó fallando al levantarse el mortero de reparación de alta resistencia al mes de haberse extendido. El Ayuntamiento de Toledo argumentó que fue un fallo de la empresa encargada de la obra y en el segundo intento utilizaron una losa de hormigón.

El alcalde argumentaba que esa parte de la calzada estaba destrozada. Lo cierto es que es una parte de la ciudad que tiene que soportar mucho peso y un tráfico intenso, con el que se entiende que haya que hacer trabajos de renovación o comprobación frecuentemente.