La Diputación de Toledo aprueba el mayor contrato de "su historia": 220 millones de euros para mejorar 116 carreteras

La Diputación de Toledoha dado un paso clave para el futuro de sus infraestructuras. Se ha aprobado de forma definitiva, en Pleno Ordinario, los estudios de viabilidad para la nueva concesión de la red de carreteras. Esta iniciativa responde a la finalización de la actual concesión, prevista entre septiembre y octubre de 2026, y permitirá licitar el año próximo el contrato más ambicioso en la historia de la institución: 223 millones de euros de inversión durante los próximos 20 años.

Con este nuevo contrato, va a estar garantizada la conservación y mejora de 116 carreteras provinciales y cinco caminos vecinales, que suman un total de 957 kilómetros. Esta red se organizará en tres zonas:

Zona 1: las comarcas de Talavera.

las comarcas de Talavera. Zona 2: comprende La Sagra y parte de La Mancha

comprende La Sagra y parte de La Mancha Zona 3: engloba la comarca de Montes de Toledo y también parte de La Mancha

Para la portavoz de la diputación, Soledad de Frutos, con esta aprobación, el organismo: "vuelve a dejar clara su apuesta por la mejora constante de las comunicaciones en la provincia. Sabemos que de ellas depende el futuro, la seguridad y la calidad de vida de nuestros vecinos”, explicó en declaraciones a los medios de comunicación.

La inversión en las carreteras de Toledo es para garantizar la seguridad / Diputación de Toledo

En mayo de este año, también el Gobierno de Castilla-La Mancha invirtió más de 7,7 millones de euros para rehabilitar carreteras en las cinco provincias y una obra de emergencia en Guadalajara. En el caso de Toledo, se anunció la rehabilitación del firme de la carretera CM-4100 entre Oropesa y Puente del Arzobispo, con un presupuesto de 1,7 millones de euros y en una longitud de 11 kilómetros.

Un buen mantenimiento de carreteras en Toledo para luchar contra la despoblación

De Frutos ha subrayado que esta apuesta por las infraestructuras va más allá del mantenimiento vial: “Invertir en carreteras es invertir en futuro, en cohesión territorial, en igualdad de oportunidades y en la lucha contra la despoblación. Apostar por mejores carreteras significa que los municipios estén conectados, que las empresas sean más competitivas, que los ciudadanos tengan acceso a más servicios y que la vida en los pueblos sea una opción real para miles de familias”.

La inversión en carreteras es una medida para luchar contra la despoblación en Toledo / Gobierno de Castilla-La Mancha

Además, en el mismo Pleno se han aprobado de forma provisional el nuevo catálogo de la red de carreteras, los anteproyectos de construcción y explotación para las tres zonas, y la memoria justificativa de la estructura de costes y fórmula de revisión de precios de la concesión.

Durante la sesión plenaria también se han presentado las líneas fundamentales del Presupuesto de la Diputación para 2026, aún en fase inicial de preparación. De Frutos ha adelantado que seguirán la línea marcada por el Ejecutivo provincial: “la atención a los municipios y la mejora de la vida de la gente”.

Serán unos presupuestos municipalistas, con un fuerte componente inversor y diseñados para “seguir apostando por el futuro de la provincia de Toledo”.