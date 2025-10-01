Castilla-La Mancha arranca la campaña de vacunación contra la gripe: cuándo te tienes que vacunar

Este miércoles 1 de octubre Castilla-La Mancha inicia una nueva campaña de vacunación frente a los virus de la gripe, Virus Respiratorio Sincitial (VRS) y COVID. Lo hace con una estrategia escalonada que comienza por los más pequeños y otros grupos vulnerables, y prosigue, a partir del 14 de octubre con el resto de ciudadanos. Con 600.000 dosis y un presupuesto de 6,7 millones de euros, la Consejería de Sanidad apuesta por reforzar la protección frente a los virus respiratorios y frenar la circulación comunitaria.

Las autoridades sanitarias, lideradas por Monserrat Hernández (directora general de Cuidados y Calidad del Sescam) y Laura Ruiz (directora general de Salud Pública), presentaron los detalles de la campaña con particular atención a sus novedades. "El objetivo es dotar de un espacio definido a la vacunación infantil para reforzar su cobertura y reducir los contagios en aulas y hogares", señalaron.

La campaña de vacunación será escalonada: primero niños y grupos vulnerables

La camapañ arranca hoy con los niños de entre 6 y 59 meses, así como otros menores en grupos de riesgo hasta los 14 años. En este tramo, los niños de 24 a 59 meses recibirán la vacuna intranasal, opción menos invasiva y adaptada a esa franja de edad.

La vacunación para el resto de la población —adultos y mayores de 60 años— se abrirá el 14 de octubre. Esta fase se prolongará hasta el 31 de marzo de 2026, estableciendo este día como esta fecha límite para gripe y VRS (virus respiratorio sincitial). En lo que respecta al COVID, su vacunación permanecerá abierta durante todo el año, pero solo para quienes tengan indicación, como por ejemplo mayores de 70 años, embarazadas, personas con riesgo o residentes en instituciones.

De izquierda a derecha: Monserrat Hernández, directora general de Cuidados y Calidad del Sescam, y Laura Ruiz, directora general de Salud Pública, presentan la campaña de vacunación contra la gripe / Gobierno de Castilla-La Mancha

Para vacunarte contra la gripe, deberás pedir cita en tu centro de salud o consultorio local a través de la aplicación 'Mi Salud Digital' o la web de sanidad de Castilla-La Mancha.

Dosis, estrategia y grupos ampliados

Del total de las 600.000 dosis adquiridas, la distribución prevista es la siguiente:

360.000 dosis de vacuna inactivada adyudava destinada a mayores de 60 años, por su mejor respuesta inmunológica

205.000 dosis de vacuna estándar para otros grupos

30.600 dosis de vacuna intranasal para los menores de 24 a 59 meses

Con el fin de elevar la tasa de cobertura, el sistema de captación activa se reforzará mediante mensajes personalizados del SESCAM y colaboración interdepartamental. Sobre todo en lo que respecta a la población diana, a la que este año se incorporan convivientes y cuidadores principales de menores de 6 meses, así como profesionales de centros de menores y farmacias.

Todas las vacunas utilizadas serán trivalentes (protegen contra tres tipos de virus de la gripe), conformes a las recomendaciones de la OMS.

Segunda comunidad con mejor cobertura en mayores de 64 años

Castilla-La Mancha llega a esta campaña con un referente motivador: en la temporada anterior, consiguió que la cobertura en mayores de 64 alcanzara el 68%, situándose como la segunda comunidad con mejores resultados en esta franja de edad. En el ámbito infantil, pasó de un 39,4% a un 45,2% de cobertura.

Pese a ello, las autoridades reconocen que debe reforzarse la vacunación en embarazadas, profesionales sanitarios y sociosanitarios, colectivos que han presentado históricamente tasas más bajas.

Otro desafío es frenar la trasmisión comunitaria, especialmente en aulas y hogares, ya que los menores juegan un importante papel en la transmisión posterior a adultos. Por ello, adelantar el inicio en la infancia no solo protege a los más vulnerables, sino que también busca mitigar el contagio en el conjunto de la sociedad.