Toledo acoge la VIII edición de 'Pianos en la Calle', una cita para unir patrimonio y música

Toledo volverá a llenarse música este viernes 3 de octubre con la celebración de la octava edición de 'Pianos en la Calle', una propuesta que ya se ha convertido en tradición en la ciudad. Desde las 10:00 y hasta las 19:00 horas, cinco enclaves emblemáticos del casco histórico se transformarán en escenarios abiertos donde cualquier persona podrá acercarse y tocar el piano.

Estos cinco puntos serán la Plaza del Ayuntamiento, la Plaza de Zocodver, la Puerta de Bisagra, el Palacio de Congresos y la Plaza de Alfonso VI.

La jornada concluirá en la Puerta de Bisagra, a partir de las 19:30 horas, con una actuación especial a cargo de la soprano Alicia Sánchez acompañada de Fernando Pagín al piano. Un broche final que promete ser uno de los momentos más emocionantes del día.

Una actividad pensada para los más jóvenes: ocho colegios y 670 escolares entre los participantes

La concejala de Cultura y Patrimonio, Ana Pérez, ha subrayado en la presentación del evento la importancia de esta cita que "invita a todo el mundo a vivir la experiencia de unir patrimonio con música y con pianos". Además, ha destacado que se trata de una actividad pensada también para los más pequeños. En esta edición participarán ocho colegios de la ciudad y alrededor de 670 escolares, quienes tendrán la oportunidad de disfrutar y aprender en torno al piano.

Los colegios se repartirán entre los distintos escenarios, donde cada grupo contará con un piano asignado y podrá visitar los demás puntos para conocer lo que hacen otros centros. "Se está convirtiendo en tradición. Hay colegios fijos y otros nuevos, como el Instituto María Pacheco, que este año participa por primera vez con todos sus escolares", explicó José Antonio Saldaña, presidente de la Asociación Momentum Juventudes Musicales de Toledo y organizador del evento.

Como novedad de este año, habrá conciertos sorpresa de dos pianistas italianos, Beniamino Lozalle y Alejandro Guiseppe, que irán rotando por los diferentes pianos.

Jose Antonio Saldaña, ha querido remarcar el carácter abierto de la iniciativa: “En cada piano habrá un dinamizador, un voluntario pianista que guiará y animará a los participantes. La idea es que cualquiera pueda tocar el piano”.

A diferencia de la edición pasada, marcada por la lluvia, el tiempo sí que acompañará a la celebración con cielos parcialmente nublados y sin previsión de lluvias. Todo preparado, por tanto, para que Toledo viva un día en el que la música se adueñará de sus calles y plazas más emblemáticas.