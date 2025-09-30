El reciclaje será más fácil en Toledo: la hostelería del Casco Histórico se suma al ‘puerta a puerta

La recogida de envases de vidrio en Castilla-La Mancha alcanzó las 27.493 toneladas en 2024, según los datos de Ecovidrio. Por provincias, Ciudad Real lideró la aportación ciudadana con un total de 12,7 kg/hab; seguida de Albacete (12 kg/hab), Guadalajara (11,6 Kg/hab), Cuenca (11,5 kg/hab) y Toledo (7,9 kg/hab). Así, el reciclaje evitó la emisión de 17.189 toneladas de CO2, una cantidad equivalente a retirar 8.026 coches de la circulación durante todo un año.

Y para fomentar aún más el reciclaje, el Ayuntamiento de Toledo facilita ahora a la hostelería del Casco Histórico su retirada mediante el sistema "puerta a puerta".

Supondrá un incremento masivo en las toneladas recogidas, así como un beneficio medioambiental muy positivo para todos

Con esta iniciativa, se da un nuevo paso en la mejora de la vida en este enclave tras implantar, hace unas semanas los cubrecubos para los vecinos, “ahora lo extendemos a la hostelería y la restauración, un sector clave en la generación de envases de vidrio, lo que supondrá un incremento masivo en las toneladas recogidas, así como un beneficio medioambiental muy positivo para todos", señaló el alcalde, Carlos Velázquez.

Tres días a la semana de 14 a 21 horas

En la campaña participan 147 establecimientos hosteleros, prácticamente la totalidad de los que hay en el Casco Histórico, a los que se les ha hecho entrega de 130 cubos específicos para almacenar el vidrio antes de su recogida.

El servicio de recogida se realizará con las rutas diseñadas para la hostelería por parte de la empresa Valoriza Acciona, los lunes, jueves y sábados entre las 14:00 y las 21:00 horas y se complementa con un canal de atención directa para resolver dudas o incidencias.

Y es que, el sector hostelero consume más del 50 % de los envases de vidrio de un solo uso y con la puesta en marcha de este servicio “esperamos recoger hasta 650 toneladas de vidrio adicionales al año, que, sumadas a los cubrecubos para los vecinos, nos permitirá alcanzar casi 1.000 toneladas anuales”, señaló la directora de Operaciones y Finanzas de Ecovidrio, Ana Cardona.

De esta forma, la capital castellanomanchega podrá situarse en la media nacional en cuanto a los objetivos de reciclaje con cerca de 19 kilos por habitantes.