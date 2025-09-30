Así es el parque de Toledo de espectaculares paisajes, que comparan con la sabana africana y puedes visitar

En España, hay una gran variedad de parques con espectaculares paisajes y gran variedad de especies, pero hay uno que ha sorprendido y no para de acumular valoraciones positivas en redes sociales. Es el Parque de Cabañeros, uno de los más importantes de nuestro país y con mucho que descubrir.

Situado en los Montes de Toledo, el Parque Nacional de Cabañeros se ha convertido en el gran refugio de muchas especies en peligro de extinción, como las cigüeñas negras, las grandes rapaces o el lince ibérico. Es uno de los mayores representantes del bosque mediterráneo en la Península Ibérica y en sus 41.000 hectáreas conviven, además de ciervos, jabalís o corzos, encinas, arces o alcornoques.

También son llamativa sus espectaculares llanuras, con paisajes que parecen sacados de la misma Tanzania y ha hecho que muchos le apoden ya como el ‘Serengueti español’. Una biodiversidad única en España que cuenta con una fascinante historia detrás y que tú también puedes visitar de diferentes formas.

¿Por qué el Parque de Cabañeros está considerado el 'Serengueti español'?

Hay muchos motivos por los que el Parque de Cabañeros recuerda a la sabana africana. El principal es la semejanza en los paisajes. En el espacio toledano tenemos la raña, una gran llanura de origen geológico sedimentario, con vegetación baja y abierta, principalmente pastizales y matorrales, como el Serengueti. Al amanecer o al atardecer, con niebla baja y grupos de animales pastando, el parecido es aún más evidente.

El Parque Cabañeros de Toledo recuerda al Serengueti / Turismo Castilla-La Mancha

En la raña se pueden ver ciervos, jabalíes y corzos con relativa facilidad, sobre todo en otoño durante la berrea del ciervo. Además, hay pocos espacios en España donde puedes apreciar este tipo de ecosistema mediterráneo de forma tan extensa y salvaje.

La sorprendente historia del Parque de Cabañeros, el 'Serengueti español'

Aunque ahora sea un espacio lleno de vida y diversidad, lo cierto es que el Parque de Cabañeros estuvo a punto de convertirse en un campo de tiro. Fue en junio de 1987 cuando el Ministerio de Defensa compró la finca, en el centro de los Montes de Toledo y con una extensión de 16.000 hectáreas.

La intención era montar un campo de tiro para el Ejército del Aire porque el terreno tenía las condiciones idóneas para ello. Era un espacio muy aislado, grande, sin poblaciones cercanas, así que minimizaba los riesgos o la contaminación acústica, y estaba cerca de bases militares en funcionamiento.

Cuando se dio a conocer esta intención, los vecinos y diferentes organizaciones ecológicas se movilizaron para impedirlo. Para ellos, Cabañeros era un espacio natural de gran valor, con ecosistemas que merecían protección y la instalación militar podría traer grandes daños ambientales.

El Parque de Cabañeros iba a ser un campo de tiro en sus inicios / Turismo Castilla-La Mancha

En 1988, se movilizó la Junta de Castilla‑La Mancha y declaró Cabañeros como “Parque Natural”. Esta declaración ya limitaba usos militares incompatibles con la conservación. Finalmente, fue el 20 de noviembre de 1995 cuando se declaró Parque Nacional como lo conocemos hoy, ampliando la protección del territorio y sus valores natural.

Así puedes visitar el Parque de Cabañeros en Toledo

Desde la web de Castilla-La Mancha, tienes hasta 13 rutas por el parque para conocerlo en todo su esplendor, como "La ruta de la encina" o "La ruta de la Plaza de los Moros". Recomiendan organizar tu visita con uno de los centros de visitantes que tiene el recinto, donde te darán todas las recomendaciones para disfrutarlo.

Cualquier época del año es buena para conocerlo, con veranos secos y calurosos, e inviernos fríos y húmedos, perfecto para personas que quieran conocer la naturaleza. No te preocupes, porque también es un espacio ideal para ir con niños. El Parque dispone de rutas en 4x4, bicicleta y a pie.

El Parque Nacional de Cabañeros se encuentra al noroeste de la provincia de Ciudad Real, ocupando una zona del suroeste de la provincia de Toledo. La carretera que lleva a la entrada del parque es la CM-4017. Desde Toledo se cogerá tras la CM-4013 y desde Ciudad Real será el desvío tras la CM-403.