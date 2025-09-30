¡Nuevo cambio de campo! El Sanse - Toledo de Copa Federación se jugará finalmente en el Nuevo Matapiñonera

A priori, el Toledo jugaría los cuartos de final de la Copa Federación de fútbol este miércoles 1 de octubre frente al San Sebastián de los Reyes (Sanse) en el estadio Nuevo Matapiñonera a las 20:00 horas. Esto era lo que estaba previsto, pero durante las últimas horas ha habido hasta tres cambios. De estadios y de horarios. Pero, ahora sí, a solo un día de que comience el partido, parece ser que este será el definitivo. Así lo han asegurado fuentes internas de la RFEF a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.

En el pasado lunes 29, desde la federación nos confirmaban, en un segundo giro de los acontecimientos, que el partido se disputaría a las 21:00 en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Pero no será así finalmente.

Cambio, otra vez, de escenario: finalmente se juega en el Nuevo Matapiñonera a las 20:00 horas

La situación y lo vivido durante estos días es, cuanto menos, rocambolesca. Aquí la resumimos:

A tener en cuenta que, en principio, el partido se disputaría en el Nuevo Matapiñonera a las 20:00 horas. Y a partir de aquí surgieron la polémica y los cambios:

En primer lugar, el Sanse no quería jugar en su estadio habitual (Nuevo Matapiñonera), por el mal estado del césped: "tenemos que realizar trabajos de adecuación y mantenimiento. Actualmente el césped se encuentra resembrado y en proceso de recuperación para volver a su mejor versión", explicaban desde el club madrileño.

Ellos mismos confirmaron durante la mañana del 29 que la eliminatoria se disputaría en el Anexo de Matapiñonera (al lado del Nuevo Matapiñonera) y se adelantaba tres horas (por la falta de iluminación), es decir, se jugaría a las 17:00 horas. Este fue el segundo estadio y horario que tuvo esta eliminatoria.

Opción que desde luego no gustó al Toledo por sus "pequeñas dimensiones y poca capacidad, con lo que no podrían viajar nuestros aficionados". Desde el club manchego presentaron alegaciones a la RFEF, que decidió que el partido se disputaría finalmente a las 21:00 horas y en Las Rozas, escenario habitual de los entrenamientos de la Selección Española.

Pero, finalmente, como nos cuentan fuentes internas de la federación "se disputará a las 20:00 horas y en el Nuevo Matapiñonera, estadio principal del Sanse". Por lo que nada cambia con lo que se tenía entendido en un principio, aunque, eso sí, hasta aquí han habido tres estadios diferentes, y también tres horarios.

La indignación era total en el Toledo: "dimensiones muy reducidas y sin entradas para nuestra afición"

Las pequeñas dimensiones del estadio y el no poder contar con el apoyo de sus aficionados en el Anexo de Matapiñonera (segundo estadio que se barajó) eran los principales problemas que señalaban desde el club. Además de haber sido avisados a solo 48 horas del comienzo del partido. Pero las alegaciones han surtido efecto.

Más allá de la polémica se trata de un duelo inédito e histórico para ambos conjuntos, que ya se enfrentaron en un amistoso esta pretemporada con victoria por 1-3 del Toledo: en juego, el pase a semifinales de la Copa Federación y, quien lo haga, accederá de forma directa a la primera ronda de la Copa del Rey... y frente a un equipo de primera. Casi nada.