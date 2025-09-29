'The Walking Dead' vuelve a Toledo: decenas de curiosos observan el rodaje en el Puente de Alcántara

The Walking Dead ha vuelto a Toledo. La serie estadounidense que se estrenó en 2010 ya escogió a un pueblo de la ciudad de Toledo (Algodor) como escenario para su cuarta temporada, y ahora han vuelto a hacerlo... pero en el centro de la ciudad.

The Walking Dead rueda en el Puente de Alcántara y parece que lo hará en la iglesia de los Jesuitas (Toledo)

Desde primera hora de este lunes, el Puente de Alcántara se ha convertido en una zona totalmente arrasada por el apocalipsis zombi, que es la temática de la serie. De hecho, decenas de curiosos han podido ver al actor Norman Reedus, quien interpreta a Daryl. Y esta jornada de rodaje, que dio comienzo a primera hora de la mañana, se extenderá hasta las 19:00 horas.

Y el despliegue que se ha hecho en la ciudad ha estado a la altura de lo taquillera que es esta serie: decenas de figurantes que hacían de zombis con sangre y heridas, vehículos antiguos, y un gran número de personas que forman el equipo técnico detrás de las cámaras. Además de diferentes drones grabando planos aéreos del río Tajo.

Pero no solo se han colocado avisos de rodaje en el Puente de Alcántara; también se ha hecho lo propio en la zona de la iglesia de los Jesuitas, por lo que se espera que próximamente también se graben escenas en esta área.

Cortes de tráfico

Como consecuencia de estos trabajos de rodaje, el tráfico de la ciudad se ha visto influenciado desde esta mañana. Hay cortes y desvíos en varios puntos del Casco Histórico, como en la zona de Doce Cantos. La Policía Local ha tenido que organizar un operativo con agentes en puntos clave como la calle Gerardo Lobo y cerca de La Cubana, para facilitar el paso a quienes se dirigen al Hospital Provincial.

Y otro punto a tener en cuenta en el tráfico ha sido (y será) la cantidad de curiosos que se han parado a visualizar cómo se rodaba y a algunos de los protagonistas de la serie. Como todo hace indicar, parece que Toledo seguirá siendo por algún día más escenario de la exitosa serie de zombis. Y que pronto millones de espectadores la verán y disfrutarán con diversos escenarios de Toledo de fondo.