Rescatan a una mujer tras caer en el interior de una tumba en el cementerio de Navahermosa (Toledo)

Un insólito suceso movilizó a los servicios de emergencia este fin de semana en la provincia de Toledo.

Todo ocurrió a las 12:55 horas, cuando el Consorcio Provincial de Extinción de Incendios y Salvamentos de Toledo tuvo que acudir rápidamente al cementerio de Navahermosa. Una mujer, que se encontraba visitando a un familiar fallecido, se precipitó al interior de una fosa.

El rescate se realizó en coordinación con los servicios sanitarios. La víctima fue inmovilizada y colocada sobre un tablero espinal, y se instaló un sistema de izado con desmultiplicador de carga para garantizar su liberación de manera segura. Tras completar la evacuación, la mujer fue trasladada en ambulancia hasta el Hospital Nuestra Señora del Prado de Talavera de la Reina.

Un vehículo calcinado en Torrijos

También este domingo, a las 03:53 horas, se produjo un incendio en la localidad toledana de Torrijos, que movilizó a los bomberos. Según informó el CPEIS, la intervención se prolongó hasta las 04:55 horas y contó con la participación del Parque P2 de Santa Olalla, así como de la Policía Local y Protección Civil.

Una dotación de bomberos tuvo que acudir al lugar con los vehículos BRP y BRL y utilizar material de extinción para controlar el fuego. No se registraron daños personales, aunque un turismo resultó completamente calcinado.

El aviso fue recibido a través del 112 y la rápida actuación de los servicios de emergencia permitió contener el incendio de forma segura, evitando mayores consecuencias sin la afectación de otros vehículos.