¿Lloverá en Toledo esta semana? Consulta la previsión meteorológica de la AEMET para los próximos días

Toledo se enfrenta a una semana en la que parece que habrá cierta estabilidad climática, sin muchos cambios, pero sí algunas sorpresas, según la previsión meteorológica de la AMET para los próximos días. Septiembre se despedirá de los toledanos con unas temperaturas placenteras, algo alejadas de lo que se espera del otoño. El aviso rojo por lluvias en Valencia ha ecendido la luz de alarma, pero en la capital manchega se vivirá una realidad muy diferente.

La semana ha empezado con altas temperaturas, superando los 25 grados de máxima y con 13 de mínima. Ha sido un lunes parcialmente nublado que ha cambiado a mayormente soleado, con un 0% de probabilidad de lluvia.

El martes será el día en el que haya que estar más pendiente del cielo, especialmente en las primeras horas de la mañana. Hasta el mediodía, los cielos estarán nublados con una probabilidad de lluvia del 10%. A pesar del aspecto nuboso, lo cierto es que las temperaturas máximas solo descenderán levemente, mientras que las mínimas se mantienen alrededor de los 13 grados, despejándose y saliendo el sol conforme avance la tarde.

Los cielos en Toledo se irán despejando conforme avance la jornada, según la AEMET / Ayuntamiento de Toledo

A partir del miércoles habrá estabilidad total en Toledo, según la AEMET

El primer día de octubre en Toledo parecerá más un día de junio o julio, según la AEMET. El verano se resiste a dejar paso al otoño y el miércoles llegarán máximas de hasta 27 grados, con mínimas de 12. Los cielos estarán completamente despejados, para poder aprovechar los últimos rayos de sol de la temporada.

Esa será la tónica que se mantendrá durante los próximos días, hasta la llegada del fin de semana. Durante el jueves, pronostica la AEMET que el sol seguirá saliendo con fuerza para rozar los 30 grados. Las mínimas volverán a establecerse en los 12 grados y en la mayor parte del día se podrá disfrutar de un cielo despejado, quitando algún pequeño nubarrón.

El fin de semana será algo más inestable

La previsión meteorológica de la AEMET para el viernes 3 de octubre vuelve a asemejarse más a la de un día de verano que a la de otoño. Las temperaturas seguirán en unos altos 28 grados, con mínimas un poco más elevadas que las del jueves: 13 grados. El cielo estará sin nubes mayormente, con alguna pequeña nube, que casi no se notará.

En lo que respecta al fin de semana, ahí los pronósticos son un poco más negativos dentro del buen tiempo que se va a poder disfrutar en Toledo. Será el día de más calor, con temperaturas de lo más agradables, alcanzando finalmente los 30 grados de máxima y la mínima subiendo a los 14. Ojo, porque el calor no implica que se pueda salir sin paraguas a la calle, con una probabilidad de lluvia del 10% y cielos parcialmente nublados durante toda la jornada.

Es una previsión de la AEMET para el sábado muy similar a la que nos encontramos en el domingo. Las temperaturas estarán a la misma altura, descendiendo apenas un grado tanto las máximas como en las mínimas. En cuanto al pronóstico de lluvias, también será en la misma línea, habrá pequeños nubarrones que dejará la posibilidad de precipitaciones en un 5%.