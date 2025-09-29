“Queremos un árbol aquí”: la pegatina que vuelve a los barrios de Toledo y reabre el debate verde

Este fin de semana, han aparecido en la zona del Polígono residencial de Toledo unas pegatinas con un mensaje claro. Circulares, con el dibujo de un árbol y en diferentes puntos del barrio, se puede leer en ellas "Queremos un árbol aquí, por un barrio mejor", pidiendo la llegada de nuevas zonas verdes a esa parte de la ciudad.

Estas pegatinas han aparecido colocadas en las aceras y ha llamado la atención en redes sociales. Son muchos los usuarios que han compartido ese deseo, esperando que se cumpla. La demanda no solo es por motivos estéticos, también buscando que las calles en esa zona sean transpirables y más habitables durante todo el año.

Para los vecinos, los árboles son muy necesarios para poder transitar en paz en los meses más calurosos. En Toledo se alcanzan con facilidad temperatura muy altas verano y los árboles crean espacios de sombra y refrescan las calles.

Nuevos ejemplares en la zona del Polígono del Plan de Arbolado del Ayuntamiento / Ayuntamiento de Toledo

Esta iniciativa es anónima de momento, pero responde al interés cada vez mayor de la ciudadanía junto con las asociaciones de vecinos por revitalizar y aumentar la masa arbórea de la zona. En este barrio, el compromiso se ha intensificado especialmente tras el impacto devastador que dejó la borrasca Filomena en 2021, que arrasó con numerosos árboles.

No es la primera vez que se piden árboles en la zona

Estas pegatinas pidiendo nuevos árboles es una de las iniciativas más llamativas pero no es la única con la que los vecinos han reclamado más arbolado en el barrio del Polígono. Muchas personas recuerdan como la Asociación de Vecinos El Tajo ha organizado concentraciones bajo árboles, pidiendo una zona verde en condiciones y que sea realista con las medidas para combatir el cambio climático. Además, se han denunciado talas que, según algunos vecinos, no estaban justificadas.

Hay que recordar que este barrio es el más poblado de la ciudad y que su asociación lleva más de 40 años reclamando una mejora al respecto. La iniciativa de las pegatinas pidiendo más árboles ya se han visto en otras ciudades de España, como Zaragoza.

La respuesta del Ayuntamiento de Toledo

Para el Ayuntamiento de Toledo es una prioridad encontrar nuevos espacios para plantar y responder a la demanda de los vecinos. Una de las medidas más conocidas es el Plan de Arbolado. Fue de las primeras del concejal Medio Ambiente, Rubén Lozano.

Con el Plan de Arbolado del Ayuntamiento llegarón cerca de mil nuevos ejemplares / Ayuntamiento de Toledo

Según los datos del Ayuntamiento, gracias a este plan se plantaron cerca de 1.000 ejemplares y repuso 200 alcorques vacíos. Esto suma más de 7 kilómetros lineales de arbolado. A partir de este mismo octubre y hasta marzo, se pretenden alcanzar entre 800 y 1.000 nuevos árboles, además de otras acciones.

Aunque, de momento, en esta tercera fase no se contemplan nuevos ejemplares en el polígono, donde han aparecido estas pegatinas. De los datos de fases pasadas, a esta zona de la ciudad le correspondieron 370 árboles y 9.000 arbustos en la calle Alberche y alrededores, en el Complejo Deportivo de la Pista de Atletismo y en el skate park.