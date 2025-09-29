Lío en el Sanse - Toledo de la Copa Federación: cambio de campo... y el partido se adelanta tres horas

A priori, el Toledo jugaría los cuartos de final de la Copa Federación de fútbol este miércoles 1 de octubre frente al San Sebastián de los Reyes (Sanse) en el estadio Nuevo Matapiñonera a las 20:00 horas. Esto era lo que estaba previsto, pero ha cambiado por completo.

Cambio de escenario y horario del partido

El propio club madrileño ha confirmado que la eliminatoria se disputará en el Anexo de Matapiñonera (al lado del Nuevo Matapiñonera) y se adelanta tres horas, es decir, se jugará a las 17:00 horas.

¿Por qué se ha cambiado el escenario? Así lo solicito el Sanse, que alude la petición al mal estado del césped de su estadio: "tenemos que realizar trabajos de adecuación y mantenimiento. Actualmente el césped se encuentra resembrado y en proceso de recuperación para volver a su mejor versión", han explicado desde el club madrileño.

Entre las opciones que barajó el Sanse estuvo aplazar el partido, pero desde la RFEF lo rechazaron. También se estudió la posibilidad de disputar el partido en la Ciudad de Fútbol de Las Rozas, también con césped artificial como el Nuevo Matapiñonera, pero se decidió finalmente que la mejor opción era jugarlo en el Anexo de Matapiñonera, que también cuenta con césped artificial.

Y el motivo de adelantar tres horas el partido es por la falta de iluminación del Anexo de Matapiñonera, para que haya luz natural.

El Toledo está "indignado... Dimensiones muy reducidas y sin entradas para nuestra afición"

La indignación es total en el CD Toledo. Así lo manifiestan fuentes internas del club a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA. Y, de hecho, han presentado alegaciones a la RFEF, para evitar estos cambios. Aunque de momento no se han pronunciado al respecto.

Las pequeñas dimensiones del estadio y el no poder contar con el apoyo de sus aficionados son los principales problemas que señalan desde el club. Además de haber sido avisados a solo 48 horas del comienzo del partido.

Los aficionados del Sanse sí que podrán asistir al partido, pero, "debido al reducido aforo", solo podrán asistir los abonados del club, que además podrán sacar otra entrada más. Las entradas estarán disponibles para su recogida el lunes 29 y martes 30 de septiembre en la oficina del club, en horario de 9:00 a 14:00 h y de 17:00 a 19:30 h, así como el miércoles de 9:00 a 14:00 h, ya que no habrá venta de entradas durante el encuentro.

Desde el Sanse lamentan las molestias ocasionadas "al Toledo y todos los aficionados de ambos conjuntos", y, salvo nuevo giro inesperado de los acontecimientos, este partido se disputará a las 17:00 horas este miércoles en el Anexo de Matapiñonera. Más allá de la polémica se trata de un duelo inédito e histórico para ambos conjuntos, que ya se enfrentaron en un amistoso esta pretemporada con victoria por 1-3 del Toledo: en juego, el pase a semifinales de la Copa Federación y, quien lo haga, accederá de forma directa a la primera ronda de la Copa del Rey... y frente a un equipo de primera. Casi nada.