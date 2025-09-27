¿Qué te espera en el Rastro Literario de Toledo este domingo? 'Leyendas, Misterios y Cuentos' en el corazón del Casco

La plaza del Corral de Don Diego y el Salón Rico volverán a ser este domingo 28 el centro de la literatura con una nueva edición del Rastro Literario, bajo el título 'Leyendas, Misterios y Cuentos'.

Organizado por la Asociación Cultural Libros Viven, con el apoyo del Ayuntamiento de Toledo, el consorcio, y diversas entidades sociales, el rastro se ha convertido ya en una cita mensual que combina literatura, inclusión social y sostenibilidad. Un plan perfecto para toledanos y curiosos que quieran visitarlo.

Horario del Rastro Literario de Toledo y todo lo que se podrá encontrar

El evento se celebrará en horario de 11:00 a 20:00 horas y contará con:

Mercados de libros de segunda mano

Talleres

Conferencias

Recitales

Cuentacuentos

Actividades infantiles

Música en directo

Y para incentivar más si cabe la venta de libros, gracias al convenio ambiental 'Raíces Literarias' con ARBA Toledo, por cada tres obras vendidas se plantará un árbol.

En cuanto al programa, las actividades se desarrollarán de 11:00 a 20:00 horas. En concreto, en el Salón Rico, a las 12:00 horas, tendrá lugar la ponencia Las Cruces del Alba: Crímenes y misterios en las calles de Toledo, a cargo de Manuel Blázquez; al que seguirá a las 13:00 horas el recital poético Con los versos al aire, con Alicia Es. Martínez, Cece, Acoyani Guzmán, Eddie J. Bermudez, Zero y Cachorrito.

A las 18:00 horas será el turno para la ponencia Crónicas del Misterio Rutas de Toledo: Anécdotas de los libros Fantasmas de Toledo y Toledo Mágico con Luis Rodríguez Bausá y Juan Luis Alonso Oliva.

En cuanto a las talleres, de 12:00 a 14:00 horas tendrá lugar ¿Creamos leyendas? Los dragones y el origen de Toledo, por Toledo Errante; de 16:00 a 17:30 horas Descubre el mundo de las abejas: Conócelas, cuídalas y protégelas, con Gregorio Jaime García Peña; y de 18:00 a 20:00 horas Arquinsectos de la naturaleza: Construcción de hoteles para insectos, por ARBA Toledo y Seacam.

Las actividades en el exterior serán de 11:00 a 20:00 horas: Mercado de Libros por la Asociación Cultural Libros Viven; de 11:00 a 15:00 horas será la creación del bestiario mural Saca tu Bestia, por Libros Viven; y de 12:45 a 17:45 horas Verso por estocada, duelo de espadas de Versado.

De 16:00 a 20:00 horas habrá un pintacaras con Ainara Gutiérrez Hernández (@iridiscencias) y de 18:00 a 20:00 horas el cuentacuentos y kamishibai (YMCA Toledo), Los colegas de Karmela, Momotaro, Elefantito tiene hambre, ¿Quién se ha hecho esto en mi cabeza?.

También habrá música en directo de 16:00 a 19:00 horas con Darya Neumiarzhytskaya y su instrumento Salterio/Címbalo.

Como cada edición, el Rastro Literario de Toledo refuerza su papel como cita cultural mensual que coge fuerza entre toledanos y amantes de la literatura y del mercado de segunda mano.