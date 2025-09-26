Toledo se vuelca con el 3x3: 250 jugadores y 45 equipos toman el Paseo de Merchán este sábado

El Circuito 3x3 llega a Toledo este sábado. El Paseo de Merchán, parque simbólico de la ciudad, acogerá el torneo organizado por CaixaBank y reunirá a 250 jugadores y 45 equipos de distintas categorías. El evento está abierto a cualquier persona que quiera participar y no hay límite de edad, ni condición física ni deportiva.

De esta forma, la localidad toledana se convertirá en la primera ciudad de la región en repetir la recepción de esta importante jornada deportiva.

En el acto de presentación, Juan Luis Vidal, director territorial de CaixaBank en Castilla-La Mancha y Extremadura, explicó que traer este evento a Toledo se debe a que "este año es capital europea del deporte".

Por su parte, el concejal del Río Tajo, medio ambiente y de deportes del Ayuntamiento de Toledo, Rubén Lozano, agradeció la labor de CaixaBank: "Este fin de semana nos toca jugar al baloncesto en la calle y meter muchos triples. Además, el deporte se consolida cada vez más como un elemento integrador e inclusivo para cualquier persona de cualquier edad o condición física", dijo.

Para finalizar, Ricardo Fábrega, directivo de la Federación de Baloncesto de Castilla-La Mancha en la Provincia de Toledo, recordó que esta será "la quinta ocasión que el 3x3 de CaixaBank llegue a la región. "La última fue en Toledo en 2023 y ahora va a tener el honor de ser la sede que repita por primera vez", apuntó.

"Llevamos varios años trabajando en conseguir que el baloncesto y el 3x3 llegue a cualquier rincón de la región. Este circuito de CaixaBank es una oportunidad única de poder llevar el deporte a todo el mundo", añadió.

¿Qué es el baloncesto 3x3?

El 3x3 es una modalidad del baloncesto que se juega en una sola canasta. Está considerado el deporte de equipo urbano número uno del mundo.

Impulsado por la FIBA, ya se ha disputado en competiciones oficiales internacionales, como los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y París 2024.

Todo lo que se necesita es un aro, media cancha y seis jugadores. Las reglas son sencillas, lo que hace que el juego sea rápido y emocionante.

Cada equipo consta de tres jugadores y un suplente. Los partidos se juegan durante 10 minutos y el ganador es el primero que anota 21puntos o quien tenga la puntuación más alta al final del tiempo reglamentario.

Como novedad, la típica línea de tres puntos alrededor de la canasta en el baloncesto convencional se convierte en una de dos. Las canastas realizadas fuera de ella equivalen a dos puntos y los tiros lanzados dentro de la misma, uno.