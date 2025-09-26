¡Atención, conductores de Toledo! Estas son las calles que estarán cortadas al tráfico desde hoy

Desde este viernes, 26 de septiembre, y hasta el próximo domingo, Toledo sufrirá diferentes cortes de tráfico por la celebración del Torneo de Baloncesto 3x3 y la VI Media Maratón y 10K ‘Ciudad de Toledo’.

Desde las 10:00 del día de hoy hasta las 23:00 horas del día siguiente, se cortará el tráfico en la calle Cardenal Tavera, en el tramo comprendido entre las rotondas de Tavera y la Puerta de Bisagra, en el tramo de la Vega, sin afectar a éstas.

Además, de 20:00 a 01:00 horas aproximadamente, con motivo de actividades festivas en la plaza Colegio Infantes, se efectuará corte de tráfico en las siguientes calles:

Calle del Barco ; con alternativa para usuarios por la calle Cardenal Cisneros, en sentido inverso, la plaza del Ayuntamiento, Arco de palacio y la calle Trinidad.

; con alternativa para usuarios por la calle Cardenal Cisneros, en sentido inverso, la plaza del Ayuntamiento, Arco de palacio y la calle Trinidad. Calle Cardenal Cisneros (queda invertida al tráfico); con alternativa para vecinos accediendo desde la plaza de San Justo y la calle Sixto Ramón Parro o desde la Magdalena, Tornerías y Sixto Ramón Parro.

El sábado 27 de septiembre, durante todo el día y hasta las 23:00 horas, con motivo de Torneo de Baloncesto 3X3, también se cortará al tráfico la calle Cardenal Tavera, en el tramo comprendido entre las glorietas de Tavera y la Puerta de Bisagra, en el tramo de la Vega, sin afectar a éstas.

Desde las 20:00 a 01:00 horas aproximadamente, con motivo de actividades festivas en la plaza Colegio Infantes, se efectuará corte de tráfico en las siguientes calles:

También se cortará la Plaza de Zocodover y la Cuesta de Carlos V

De 20:30 a 21:30 horas, con motivo de la Procesión de la Virgen del Alcázar, se cortará al tráfico la Plaza de Zocodover y la Cuesta de Carlos V.

Asimismo, en este horario, los autobuses urbanos no accederán en el tramo Bisagra – Zocodover; trasladando la terminal de autobuses a las dársenas de Safónt.

Ya el domingo 28 de septiembre, desde las 09:30 y hasta las 12:00 horas, con motivo de la celebración de la VI Media Maratón y 10K ‘Ciudad de Toledo’, se efectuarán cortes de tráfico en las calles por las que discurre el circuito de la carrera.

Los tramos de carretera de Piedrabuena y Navalpino se cortarán en sentido Navalpino hasta las 11:00 horas.

Los viales afectados del casco histórico quedan expeditos a las 10:30 horas.

Se efectuará la apertura del circuito según discurra el final de carrera por cada uno de los viales.

Queda suspendida la línea 42 de autobús urbano en el horario señalado.

Por otro lado, de 12:00 a 20:00 horas, con motivo de actividades festivas en la plaza Colegio Infantes, se efectuará corte de tráfico en las siguientes calles:

Desde el Ayuntamiento de Toledo se recomienda el uso del transporte público para evitar cualquier problema de circulación.