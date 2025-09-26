ESTE FIN DE SEMANA
¡Atención, conductores de Toledo! Estas son las calles que estarán cortadas al tráfico desde hoy
El Torneo de Baloncesto 3x3 y la VI Media Maratón y 10K ‘Ciudad de Toledo’ obligan a cortar varias calles durante este fin de semana en la ciudad
Desde este viernes, 26 de septiembre, y hasta el próximo domingo, Toledo sufrirá diferentes cortes de tráfico por la celebración del Torneo de Baloncesto 3x3 y la VI Media Maratón y 10K ‘Ciudad de Toledo’.
Desde las 10:00 del día de hoy hasta las 23:00 horas del día siguiente, se cortará el tráfico en la calle Cardenal Tavera, en el tramo comprendido entre las rotondas de Tavera y la Puerta de Bisagra, en el tramo de la Vega, sin afectar a éstas.
Además, de 20:00 a 01:00 horas aproximadamente, con motivo de actividades festivas en la plaza Colegio Infantes, se efectuará corte de tráfico en las siguientes calles:
- Calle del Barco; con alternativa para usuarios por la calle Cardenal Cisneros, en sentido inverso, la plaza del Ayuntamiento, Arco de palacio y la calle Trinidad.
- Calle Cardenal Cisneros (queda invertida al tráfico); con alternativa para vecinos accediendo desde la plaza de San Justo y la calle Sixto Ramón Parro o desde la Magdalena, Tornerías y Sixto Ramón Parro.
El sábado 27 de septiembre, durante todo el día y hasta las 23:00 horas, con motivo de Torneo de Baloncesto 3X3, también se cortará al tráfico la calle Cardenal Tavera, en el tramo comprendido entre las glorietas de Tavera y la Puerta de Bisagra, en el tramo de la Vega, sin afectar a éstas.
Desde las 20:00 a 01:00 horas aproximadamente, con motivo de actividades festivas en la plaza Colegio Infantes, se efectuará corte de tráfico en las siguientes calles:
- Calle del Barco; con alternativa para usuarios por la calle Cardenal Cisneros, en sentido inverso, la plaza del Ayuntamiento, Arco de palacio y la calle Trinidad.
- Calle Cardenal Cisneros (queda invertida al tráfico); con alternativa para vecinos accediendo desde la plaza de San Justo y la calle Sixto Ramón Parro o desde la Magdalena, Tornerías y Sixto Ramón Parro.
También se cortará la Plaza de Zocodover y la Cuesta de Carlos V
De 20:30 a 21:30 horas, con motivo de la Procesión de la Virgen del Alcázar, se cortará al tráfico la Plaza de Zocodover y la Cuesta de Carlos V.
Asimismo, en este horario, los autobuses urbanos no accederán en el tramo Bisagra – Zocodover; trasladando la terminal de autobuses a las dársenas de Safónt.
Ya el domingo 28 de septiembre, desde las 09:30 y hasta las 12:00 horas, con motivo de la celebración de la VI Media Maratón y 10K ‘Ciudad de Toledo’, se efectuarán cortes de tráfico en las calles por las que discurre el circuito de la carrera.
- Los tramos de carretera de Piedrabuena y Navalpino se cortarán en sentido Navalpino hasta las 11:00 horas.
- Los viales afectados del casco histórico quedan expeditos a las 10:30 horas.
- Se efectuará la apertura del circuito según discurra el final de carrera por cada uno de los viales.
- Queda suspendida la línea 42 de autobús urbano en el horario señalado.
Por otro lado, de 12:00 a 20:00 horas, con motivo de actividades festivas en la plaza Colegio Infantes, se efectuará corte de tráfico en las siguientes calles:
- Calle del Barco; con alternativa para usuarios por la calle Cardenal Cisneros, en sentido inverso, la plaza del Ayuntamiento, Arco de palacio y la calle Trinidad.
- Calle Cardenal Cisneros (queda invertida al tráfico); con alternativa para vecinos accediendo desde la plaza de San Justo y la calle Sixto Ramón Parro o desde la Magdalena, Tornerías y Sixto Ramón Parro.
Desde el Ayuntamiento de Toledo se recomienda el uso del transporte público para evitar cualquier problema de circulación.
- Emoción con el reconocimiento al Dúo Dinámico y frialdad con el de Marisa Paredes en los Premios de Cultura de la Comunidad de Madrid
- Estamos abandonados, nadie nos ampara': los vigilantes de seguridad de Barajas acusan a la empresa y a las autoridades de vulnerar su derecho a huelga
- The Lemonheads en Madrid: el eterno naufragio de Evan Dando, la criatura más bella del 'indie
- Última hora de Begoña Gómez, en DIRECTO | Reacciones al juicio con jurado popular a Begoña Gómez y al delegado del Gobierno en Madrid por malversación
- Casa Longinos: el restaurante con cola para el menú en el que los actores de Hollywood comían vestidos de romanos
- De Marisa Paredes a Vargas Llosa... este es el listado oficial de artistas premiados por la Comunidad de Madrid
- Damiano David pone Madrid a temblar: poca carne y mucho amor tras el reventón de Måneskin
- Ramón Arcusa, pura emoción al recordar a su compañero Manuel de la Calva: 'Nos dejó, pero su legado sigue ahí