EN LA A-5

Detenido el kamikaze que causó un accidente mortal al circular ebrio y drogado en Toledo

Circuló durante dos kilómetros en sentido contrario por la A-5 y causó un accidente múltiple en el que falleció un motorista, tras el cual dio positivo en alcohol y drogas

En el accidente, en la A-5, falleció un motorista

En el accidente, en la A-5, falleció un motorista / MANUEL BRUQUE / EFE

EFE

La Guardia Civil de Toledo ha detenido al conductor de 40 años que el pasado 30 de agosto circuló durante dos kilómetros en sentido contrario por la A-5 y causó un accidente múltiple en el que falleció un motorista, tras el cual dio positivo en alcohol y drogas.

Según ha informado el instituto armado en nota de prensa, la Unidad de Investigación de Seguridad Vial le detuvo el pasado 5 de septiembre como presunto autor de los delitos de homicidio por imprudencia; lesiones; conducción temeraria con manifiesto desprecio por la vida de los demás; y conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas.

El detenido se enfrenta a penas que pueden alcanzar los 9 años y medio de prisión y la retirada del permiso de conducir hasta 16 años.

El siniestro, en el que resultaron implicados cuatro vehículos, se produjo a las 23:30 horas del 30 de agosto a la altura del kilómetro 86 de la autovía, en el término municipal de Torrijos (Toledo), y además del motorista de 30 años fallecido hubo dos heridos graves y uno leve, así como daños materiales de gran consideración.

La Guardia Civil informó a principios de septiembre de que estaban pendientes de la evolución del conductor, que había resultado herido grave y estaba hospitalizado, mientras realizaban las labores de investigación sobre el siniestro.

