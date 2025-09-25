Qué es la cocaína rosa o tusi, la peligrosa droga de diseño incautada al sacerdote de Toledo

El sacerdote de Toledo detenido por tráfico de drogas por la Policía Nacional en Torremolinos (Málaga), tras ser sorprendido con una decena de papelinas con diversas sustancias estupefacientes, ha quedado en libertad provisional.

El Juzgado de Instrucción 5 de Torremolinos acordó la puesta en libertad del cura arrestado por la posesión de diferentes sustancias estupefacientes cuando estaba en un piso de esta ciudad.

En su poder le intervinieron varias pequeñas cantidades de droga —en concreto cocaína rosa, también llamada tusi— que en su totalidad superaban la cantidad considerada para autoconsumo y el detenido está investigado por la presunta comisión de un delito salud pública de sustancias que causan grave daño a la salud.

El cura estaba de vacaciones en el municipio malagueño y, tras un registro en el apartamento donde se alojaba, los agentes han hallado una balanza de precisión y una bolsita monodosis de droga.

La Archidiócesis de Toledo expresó su confianza en la justicia y, aunque considera que la responsabilidad de los hechos corresponde al ámbito personal del sacerdote, ha manifestado su disposición a colaborar con ella.

La cocaína rosa se ha popularizado en nuestro país, donde se detectó por primera vez en 2010 / EPE

Por qué se le llama "cocaína rosa"

A pesar de su nombre, no lleva cocaína. Se trata de una sustancia psicoactiva que ha ganado popularidad en los últimos años en nuestro país, y que se le llama así por su característico color rosado, que aparece debido a los colorantes que se le agregan para su comercialización.

La ketamina —que provoca efectos alucinógenos— es el ingrediente principal de la cocaína rosa, aunque también puede llevar MDMA, metanfetaminas, anfetaminas y otras sustancias que afectan al sistema nervioso central.

Se detectó por primera vez en España en 2010 y, como cualquier otra sustancia estupefaciente, presenta un grave peligro para la salud de las personas: distorsión de la realidad, pérdida de la memoria temporal, aumento del ritmo cardíaco, ansiedad, paranoia e incluso episodios psicóticos.