Así trabajan a diario en Down Toledo con más de 350 chicos: "Es la leche porque, por fin, somos invisibles entre la sociedad"

Querían visibilidad para acabar siendo invisibles, que la gente no se "extrañase" al verlos haciendo tareas que hacemos todos. Este era el objetivo con el que nació Down Toledo, asociación que reúne, asesora, ayuda y apoya a 350 chicos con síndrome de Down. Lo llevan haciendo desde 1990, y ahora, 35 años más tarde, afirman orgullosos y emocionados que por fin son invisibles en la sociedad, porque pasan desapercibidos.

Down Toledo es solo una parte más de Down España, "somos una especie de satélite", cuentan miembros de la asociación a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.

Atención temprana, desarrollo y capacitación: así trabajan en Down Toledo

De los 350 que atienden, están organizados de la siguiente forma:

200 en atención temprana

50 en desarrollo (es la etapa en la que pasan a los colegios, les dan apoyo extraescolar)

(es la etapa en la que pasan a los colegios, les dan apoyo extraescolar) 100 en capacitación (aquí les preparan para el mercado laboral)

Y con estas tres fases se hacen "mayores" en la asociación. Entran con edades muy tempranas y "salen" sabiendo hacer de todo, desenvolviéndose sin problema en el día a día... y hasta con trabajo. Y esto es lo que hace levantarse cada día a los 65 trabajadores de Down Toledo con una sonrisa y un objetivo.

Es la leche porque ya pasamos desapercibidos, nos han invisibilizado y este era nuestro objetivo Down Toledo

Y todo este apoyo académico, laboral y psicológico no solo es de vital importancia para los chicos; también lo es para las familias, que se ven más "liberadas" gracias a Down Toledo. Además, les sirven de apoyo y de lugar en el que informarse, porque la mayoría de los padres al principio "se ven muy perdidos, no saben cómo actuar. Tenemos el Servicio de Apoyos a Familias (SAF), que es una plataforma de apoyo a todos los niveles para las familias", explican.

Pequeña de la asociación, en la fase de "atención temprana" / Down Toledo

Por si fuera poco, esta asociación también tiene viviendas en las que viven los chicos, y dependiendo de su capacitación viven en algunas de estas tres "tipos" de viviendas:

Viviendas con apoyo , a las que asiste un monitor ocasionalmente.

, a las que asiste un monitor ocasionalmente. Independiente , en las que son autónomos, porque ya saben hacer las tareas de casa sin ayuda de nadie. En estas viven cuatro chicos con síndrome de Down.

, en las que son autónomos, porque ya saben hacer las tareas de casa sin ayuda de nadie. En estas viven cuatro chicos con síndrome de Down. Vivienda formativa, "aquí les enseñamos a cocinar, poner una lavadora, hacer su cama...", afirman.

Pero no todo es trabajo ni responsabilidades. En Down Toledo también se encargan de que los chicos tengan sus momentos de ocio, y por ello organizan actividades como su ya famoso 'Cross y paseo solidario', que celebró su XI edición el pasado 21 de septiembre.

"La tasa de empleo nacional es del 5 % y nosotros la tenemos en un 50 %"

El área de Down Toledo que se encarga de la temática laboral (tanto en capacitarles como lanzarles al mercado laboral) funciona, como ellos mismos confiesan "excelentemente". Y por ello registran una gran tasa de empleo. La global nacional "es del 5 %" y la de esta asociación es de un 50 %, ya que de los 100 que están en edad de trabajar (los 100 que están en capacitación), ya lo hacen más de 50.

Al principio, les enseñan y ayudan a preparar sus currículums, les hacen entender lo que es una jornada laboral... detalles que no pueden pasar desapercibidos y, al final, acaban siendo uno más en las diferentes empresas. Pero todo es gradual. "Cada chico tiene un preparador laboral que les va dando apoyo y, poco a poco, se va retirando hasta que son totalmente autónomos", detallan.

Y un asunto que ha marcado un antes y un después para todas las personas con síndrome de Down es que antes la obligación de las empresas de contar con discapacitados era de un 7 % en la plantilla (Responsabilidad Social Corporativa). Pero, después de mucho esfuerzo, en 2013 consiguieron que saliera una normativa que obliga a las empresas a guardar un 2 % pero exclusivamente a los discapacitados intelectuales.

Chicos de Down Toledo aprendiendo, como cada día / Juan Luis Martín

¿En qué puestos trabajan? ¿Cuántas horas? ¿Y el sueldo? Desde Down Toledo confiesan que los trabajos suelen pertenecer a sectores como la hostelería y sobre todo atención al público. Sobre las condiciones del trabajo, "suelen tener media jornada y el sueldo es el mismo que cualquier otro trabajador (salario mínimo interprofesional)".

¿Cuáles son sus principales retos? ¿Están España y Toledo adaptadas a sus necesidades?

A pesar de que -como ellos mismo afirman- les va bien, sus principales retos a día de hoy son "el acceso a la vivienda y el trabajo", pero matizan que "nos hemos dado cuenta de que esto es un problema que tiene todo el mundo, no solo nosotros. Desde un punto de vista humano nos importan más algunos problemas secundarios", explican.

En cuanto a España y en concreto Toledo piensan que "está adaptada, pero se puede mejorar. Por ejemplo, los carteles de transporte público y del ayuntamiento podrían ser con lectura fácil, para que ellos lo entiendan". Es a lo que se refieren con "accesibilidad intelectual".

Y tras concedernos un rato de su valioso tiempo, estos trabajadores de Down Toledo vuelven a ayudar, servir y asesorar a decenas de chicos que se encuentran en un aula aprendiendo sobre la lengua española. Porque esto es Down Toledo, un lugar donde todos tiene cabida y que es, más allá de un espacio educativo, un hogar.