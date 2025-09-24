SUCESO
Un sacerdote de Toledo, detenido por posesión de cocaína rosa: también se incautó una balanza de precisión
En el registro de su vivienda, se le encontró una balanza de precisión, una bolsa monodosis de droga y diversos juguetes eróticos
R.S.
La Archidiócesis de Toledo ha confirmado la detención de un sacerdote —el pasado domingo, 21 de septiembre— en la localidad malagueá de Torremolinos. En el comunicado publicado en su página web, "lamenta profundamente los hechos que han causado la detención y reprueba cualquier conducta delictiva que presuntamente hubiera podido cometer el sacerdote" y espresa su "plena confianza en la justicia", aunque considera que la "responsabilidad" de los hechos corresponde al ámbito personal del detenido, Carlos Loriente, de 45 años de edad.
El Arzobispado toledo ha abierto una investigación y le ha apartado cautelarmente del ejercicio "del ministerio y de su oficio". Los hechos ocurrieron mientras el sacerdote se encontraba disfrutando de unos días de vacaciones en la Costa del Sol. El detenido fue sorprendido en plena vía pública portando sustancias estupefacientes —en concreto cocaína rosa, conocida popularmente como tusi— que, según detallaron los agentes de la Policía Nacional, superaban el límite comprendido para consumo propio.
Posteriormente, en el registro de su vivienda, se encontró una balanza de precisión, una bolsa monodosis de droga y juguetes eróticos.
Libre tras acogerse a su derecho a no declarar
El sacerdote, que pasó este martes a disposición judicial, ha quedado en libertad tras acogerse a su derecho a no declarar, como confirmó Sur. Sin embargo, continúa siendo investigado como autor de un presunto delito contra la salud pública que, dependiendo de la gravedad de la conducta y el tipo de sustancia, podría conllevar penas de prisión de 6 meses a 9 años.
"A la espera de que la Justicia clarifique las acusaciones, expresamos nuestro pesar por el daño que se ha podido producir y porque empaña el buen hacer de tantos sacerdotes que ejercen su ministerio con fidelidad y entrega", lamentaron desde el Obispado de Málaga, aunque el detenido no pertenece a esta diócesis.
El Arzobispado de Toledo también ha pedido perdón "al pueblo de Dios por los daños morales que puedan ocasionar los presuntos delitos de un sacerdote de la archidiócesis".
