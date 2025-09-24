Maigua Ojeda hace historia del deporte: la reina mundial del desierto nació en Toledo

Maigua Ojeda (Toledo, 1991) ha escrito una nueva página en la historia del deporte femenino. La atleta toledana se convirtió en la primera mujer española en vencer el 4 Deserts Grand Slam Plus, uno de los desafíos de ultra resistencia más exigentes del planeta que consiste en recorrer 1.250 kilómetros en cinco desiertos: Gobi March (Mongolia), Namib Race (Namibia), Wadi Rum (Jordania), The Last Desert (Antártida) y Atacama Crossing (Chile).

Su nombre completo (Maigualida) hace referencia a una cordillera ubicada en el Amazonas venezolano. Quizás, desde que nació, ya estaba predestinada a estar conectada con la naturaleza. Empezó a competir en cross y, pese a lograr varias medallas en los campeonatos de España, descubrió su verdadera pasión al entrar a la universidad: el trail. “Con las carreras de montaña descubrí una sensación de libertad. Correr se siente más auténtico”, afirma a este periódico.

Entrena entre cinco y seis días a la semana, compaginando ejercicios de fuerza con la meditación: “Hago afirmaciones positivas. Visualizo el color de la arena, cómo cruzo la meta en 1ª posición…”, declara.

Aunque la recuperación entre etapa y etapa juega un papel clave: “Antes de Atacama (la última prueba) dije ‘no’ a muchos planes por miedo a las lesiones. No salté en las colchonetas del cumple de mi sobrinos y dejé de ir al monte o a la playa”, explica.

Pero, finalmente, todo mereció la pena: “Fue una satisfacción muy grande. He demostrado que las mujeres podemos ganar y que las personas podemos perseguir nuestros sueños aunque parezcan lejanos e inalcanzables”.

Así recuerda cada desierto

4 Deserts Grand Slam Plus es una competición que dura un año y consiste en recorrer 250 kilómetros en cada uno de cinco desiertos. La prueba, que combina resistencia física, fortaleza mental y estrategia, reúne a 200 corredores de más de 35 nacionalidades. Igualmente, los atletas deben cargar con una mochila de hasta 10 kilos con todo lo necesario para sobrevivir durante seis días.

Mongolia (Gobi March)

Mongolia (Gobi March): cambios bruscos de temperatura, animales salvajes y nómadas / @maiguaojeda

Maigua estuvo 10 días en Mongolia. Afirma que "el desierto del Gobi tiene mucho desnivel". Para la toledana, la principal diferencia con el resto fue que tuvo cambios muy bruscos de temperatura: "Nevó algunos días", recuerda. Destaca las estepas, las llanuras, los animales salvajes como los caballos o los camellos y la sensación de ir corriendo y ver a familias nómadas.

Namibia (Namib Race)

Namibia (Namib Race): compitió con temperaturas extremas de 54ºC / @maiguaojeda

El desierto que más le sorprendió. Las temperaturas alcanzaron los 54ºC, no había ningún tipo de sombra y el pie se hundía en las dunas. Además, para más inri, se tapó los brazos, la cabeza y los ojos porque "el viento puede provocar úlceras". Para superar la prueba tuvo que hacer un importante esfuerzo mental para adaptarse al calor: "Acepté que estaba al límite".

Jordania (Wadi Rum)

Jordania (Wadi Rum): ‘conquistó’ Petra y quedó maravillada con los beduinos / @maiguaojeda

En Jordania, Maigua quedó la primera en la categoría femenina y la quinta en la general. Comenzaron en el corazón del desierto y llegaron a Petra: "Fue muy bonito. Es un desierto de color rojo. Tiene muchas formaciones rocosas que son antiquísimas. Allí viven los beduinos, un grupo de nómadas que atraviesan el desierto. Son muy gentiles y maravillosos".

La Antártida (The Last Desert)

La Antártida (The Last Desert): los 15 grados bajo cero no le frenaron / @maiguaojeda

Maigua se enfrentó al frío de la Antártida. Y, aunque admite que no le gusta llevar muchas capas, reconoce que es mucho más duro correr con calor que con temperaturas bajo cero. De hecho, tuvieron -15ºC: "Relativamente hizo buen clima en la costa. Pasé frío, pero no esperaba menos. Estaba preparada mentalmente".

Chile (Atacama Crossing)

Chile (Atacama Crossing): el desierto que la llevó a hacer historia / @maiguaojeda

La última prueba. Fue "uno de los desiertos más duros. Tiene 3.600 metros de altura y esa altitud hace que sea muy difícil correr porque el oxígeno está más disperso y cuesta mucho respirar".

Asimismo, no había ninguna vegetación que regulase el clima y las temperaturas cambiaban bruscamente. El Valle de la Muerte le encantó, pero lo más bonito "fue la sensación de ganar".

Nació en el Virgen de la Salud y estudió en la Fábrica de Armas

Aunque actualmente reside en Málaga, Maigua nació en el Virgen de la Salud, creció en Argés y estudió Ciencias de la Actividad Física y del Deporte en el campus ubicado en la antigua Fábrica de Armas.

Compitió en el San Ildefonso, fue entrenada por José Luis Carbonell y vivió el cambio de color de la pista de atletismo.

Su plan favorito cuando vuelve a Toledo es "ir a ver a mi padre y a mi hermano, darles un beso y correr por el Valle. No he visto una ciudad tan bonita".