Así es Valentín Aparicio, el cura youtuber de Toledo: "No tengo televisión, ni jamás la he tenido"

Valentín Aparicio se ha convertido en un fenómeno de masas. Conocido por muchos como @curadetoledo, el nombre que utiliza en sus redes sociales, ofrece cada mañana un desayuno espiritual a través de YouTube: "A las 6:30 horas de la mañana aparezco con un vaso de café y, mientras desayuno, explico el evangelio", expresa a la CRónica.

Siempre deseó ser sacerdote y se animó a subir vídeos antes de la pandemia. "Al principio me sentía ridículo, pero he ido creando mi marca personal".

"Con los pies en la tierra, pero con el corazón en el cielo" es la frase que más veces repite en su apostolado virtual, que reúne tanto a mayores como a adolescentes: "Todas las semanas me llegan mensajes de personas que pasaban por un mal momento y en mi desayuno han encontrado una bomba de positividad".

Así es la foto de perfil de su canal de Youtube / Cedida

Y, aunque apunta que hay que ir a la iglesia porque "hace falta un encuentro con Dios", se muestra orgulloso de su labor al "llegar donde nunca imaginaría". "La gente me dice que soy uno más en sus casas", afirma con orgullo.

Esta es su rutina

Valentín tiene 39 años. Se levanta a las 5:45, graba y a las 6:30 ya está el vídeo publicado. A las 6:45 se marcha a la iglesia a rezar y hace dos horas de meditación. Da clase en el seminario hasta la tarde y, por la noche, aprovecha para leer filosofía, historia o literatura. "No tengo televisión, ni jamás la he tenido", afirma.

Su tiempo libre lo dedica a la jardinería y a la montaña. "Me encanta el ciprés y la encina", declara.

Principalmente, sus seguidores le preguntan por cómo se ven los problemas en el mundo desde la óptica de Dios. Y Valentín nos explica los siguientes:

La guerra en Gaza : según Valentín, las guerras son una «fuerza espiritual que oscurece el corazón del hombre. La humanidad, abandonada a sí misma, se autodestruye. Así aparece en el libro del Apocalipsis. Toda fuerza de reconstrucción, que pone un límite al mal, solo puede venir desde arriba».

: según Valentín, las guerras son una «fuerza espiritual que oscurece el corazón del hombre. La humanidad, abandonada a sí misma, se autodestruye. Así aparece en el libro del Apocalipsis. Toda fuerza de reconstrucción, que pone un límite al mal, solo puede venir desde arriba». La pandemia : Valentín cita al Papa Francisco para explicarlo: «Había un drama mayor que la pandemia: no saber aprovecharla ». El coronavirus sirvió para aprender lecciones de la vida cotidiana como la fragilidad y saber que dependemos de Dios.

: Valentín cita al Papa Francisco para explicarlo: «Había un drama mayor que la pandemia: no saber aprovecharla ». El coronavirus sirvió para aprender lecciones de la vida cotidiana como la fragilidad y saber que dependemos de Dios. Las tragedias naturales: la dana o los incendios forestales han causado grandes estragos en España. Para Valentín, estas catástrofes son «una forma de recordarnos que somos tangentes y finitos ya que tenemos una falsa seguridad de controlarlo todo». Por ello, «nos ponen en nuestro lugar y nos recuerdan quiénes somos».

Habla hebreo, arameo, griego, latín, inglés e italiano

Valentín, tras ser monaguillo y ayudar en la iglesia, entró en el seminario de Toledo con 13 años para hacer 2º de ESO. Estudió Teología y vivió en Roma y Jerusalén. Además, traduce el hebrero, el arameo, el griego y el latín, y habla inglés e italiano.

Es vicerrector del 2º seminario con más “vocaciones” de España

Valentín se dedica a la enseñanza y al cuidado de los futuros sacerdotes. Durante el curso 2024-2025 se formaron 123 seminaristas (80 mayores y 43 menores). Esta cifra propicia que el seminario de Toledo sea el segundo con más vocaciones de España y el primero en proporción, ya que, a la archidiócesis de Madrid, pertenecen en torno a 5 millones de personas.