García Baquero abrirá su propio Museo del Queso en Toledo antes del Corpus de 2026

Fundada en 1962 en Alcázar de San Juan (Ciudad Real), García Baquero es una de las marcas de queso más reconocidas en nuestro país. Hersilio García Baquero pasó de elaborar siete quesos al día de manera artesanal a exportar a más de 60 países de todo el mundo.

Ahora, la segunda generación da continuidad a este negocio familiar que tiene un próximo objetivo: abrir su Museo del Queso en Toledo. Este martes por la mañana se ha presentado el proyecto en el patio acristalatado del Ayuntamiento de Toledo con la presencia del consejero delegado, Miguel Ángel García Baquero, el alcalde, Carlos Velázquez; y Joaquín Robes, quien está ideando los contenidos del museo.

Se esperan 150.000 personas durante el primer año

El proyecto ya tiene la licencia de obras y, según han explicado, se espera que pueda generar directamente 11 puestos de trabajo, aunque se prevé que en las épocas de mayor afluencia de público puedan estar trabajando en el Museo del Queso de García Baquero hasta 20 personas.

La empresa, que sigue teniendo su sede en el municipio ciudadrealeño, calcula que durante el primer año de vida, podría atraer a más de 150.000 visitantes. Con un presupuesto de 6 millones de euros —entre la adquisición del edificio y primeras inversiones—, el Museo del Queso abrirá sus puestas en el barrio de la judería toledana.

Situado frente a la Sinagoga de Santa María la Blanca, el edificio fue construido a principios del siglo XXI. Siempre ha estado vacío “y ahora se va a recuperar, para ponerlos al servicio de toledanos y visitantes”, ha señalado Velázquez.

Así será el Museo del Queso de García Baquero en Toledo / EPE

Quiere ser como el Museo de Heineken de Ámsterdam

La familia García Baquero ha descrito a la ciudad de Toledo "como la más bonita del mundo". Y esa es una de las razones principales por la que han elegido esta ubicación.

Es un "tributo" al sector quesero —que se concentra sobre todo en Castilla-La Mancha, Castilla y León, Andalucía y Asturias— y para apoyar al desarrollo económico de la región.

"Tenemos que poner en valor este maravilloso producto que tenemos en la región para que de alguna forma sea más conocido, si no es lo suficiente por todos los visitantes de origen nacional y también por todos aquellos visitantes de origen internacional", ha subrayado García Baquero.

Y ya hay una fecha marcada en el calendario: que esté abierto antes del Corpus de 2026 —que se celebra el 4 de junio— para hacer de este Museo del Queso todo un referente tanto a nivel nacional como internacional. ¿El referente? El Museo de Heineken de Ámsterdam que ofrece a los visitantes un recorrido por la fábrica de cerveza.