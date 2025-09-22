Toledo supera a ciudades como Nueva York o Londres en el número de turistas por habitante

Dentro de un país como España, que vive en gran parte del turismo y con algunas de las ciudades más visitadas del mundo, como Madrid o Barcelona, hay una estadística en la que Toledo ha alcanzado la primera posición.

La capital manchega es la ciudad de España con más número de turistas por habitantes. Son 11,5 visitantes por vecino, tomando como referencia los viajeros que pasaron por la localidad en 2024.

Aunque hay ciudades en España con un mayor número de turistas al año, como Granada, Sevilla o las esperadas Madrid y Barcelona, Toledo también tiene un número mucho más pequeño de habitantes que estas capitales de provincia. No es una sorpresa que su proporción de turistas se sienta mucho más grande que la de sus competidores.

El fenómeno de los turistas de un solo día

Una peculiaridad de Toledo que solo ocurre en esta ciudad es la de los turistas de un solo día. Muchos de los extranjeros que visitan el municipio, especialmente de países como Estados Unidos, Corea del Sur o China, aprovechan sus viajes a España para dedicar un solo día a visitar las calles toledanas. Esto quiere decir que no pernoctan en la ciudad y es mucho más complicado de controlar.

Desde la Oficina de Turismo de la Diputación de Toledo, nos afirman que el número de turistas por habitante podría ser mayor de 11,5 por este fenómeno que no ocurre en otras ciudades. Normalmente, los visitantes dedican varios días a conocer los destinos. Aquí quieren aprovechar para recorrer todas las calles en un solo día.

Esta es la opinión de los turistas de todo el mundo sobre Toledo / Ayuntamiento de Toledo

El turismo de paseo es otro factor que da sensación de masificación a los habitantes. Toledo se caracteriza por un turismo de rutas, en el que conoces la ciudad a través de paseos por las calles, para conocer su arquitectura e historia. Como no se promueve la visita a monumentos, museos o centros históricos por dentro, provoca una mayor sensación de agobio y masificación cuando los propios vecinos tienen que ir a sus destinos.

Lo que más visitan en Toledo es la catedral En el Casco Histórico, el punto más visitado sigue siendo la catedral. Con su estilo gótico, es todo un reclamo para los turistas que se sorprenden al ver una obra de esta magnitud en un centro histórico tan pequeño. Lo que más llama la atención a los visitantes son todos los edificios históricos tan bien conservados que se pueden ver en un punto tan céntrico de la provincia. Puy Du Fou es otro de los grandes reclamos de la ciudad, que en un solo año acumuló más de un millón de entradas vendidas. Por ejemplo, los franceses suelen acercarse al parque para compararlo con el que tienen en Les Epesses.

El turismo de un solo día supera las 600.000 personas al año, lo que supone más de 1.700 cada día

El caso de Toledo es muy particular por su cercanía a Madrid. Al igual que ocurre en ciudades como Segovia, la facilidad para desplazarse, tanto en tren como en coche, convierte a la ciudad en un destino ideal para el turismo de excursión.

Se intensifica los fines de semana, cuando se combinan los grupos organizados y los turistas internacionales con visitantes nacionales que se acercan para pasar el día.

Las calles del Casco Histórico suelen estar llenas de viandantes. Aunque estos visitantes no pernoctan en los hoteles, su presencia se deja notar en otros sectores. Los bares, tiendas o pastelerías mantienen una actividad constante, con locales llenos a casi cualquier hora.

El efecto Madrid, gracias al AVE, multiplica la afluencia

La llegada del tren cambió radicalmente la manera en la que los turistas visitan Toledo. Recorre en apenas 30 minutos 70 kilómetros de distancia. Conecta con el centro de Madrid, en la Estación de Atocha y tiene una alta frecuencia diaria, alrededor de 15 a 20 trenes por sentido, lo que facilita la llegada de turistas al máximo.

Ha sido un efecto llamada tanto para los extranjeros como los nacionales, que aprovechan esta comodidad para conocer la ciudad.

Hace falta poner ORDENanza

Toledo ha vivido en los últimos años un crecimiento sin igual de turistas. Cada vez son más los extranjeros y nacionales que se animan a conocer la ciudad. Lo que en gran medida es algo positivo, también tiene una parte negativa. Se ha generado cierta tensión entre los habitantes y los visitantes, por todo lo que ha cambiado la ciudad.

Las calles están masificadas, los comercios son en gran medida dedicados a los visitantes y los precios están en alza. Esta situación se estaba convirtiendo en insostenible y los vecinos pedían orden, que llega en forma de la primera ordenanza municipal de turismo en España.

Así es la ordenanza que cambia el turismo en Toledo

Las principales medidas de esta ordenanza de turismo tiene que ver con las restricciones a los grupos turísticos. En las zonas saturadas, no podrán pasar grupos de más de 30 personas, que tendrán que utilizar auriculares para escuchar las explicaciones de los guías, que a su vez no podrán utilizar megáfonos. Las medidas de este tipo buscan desintoxicar un casco histórico muy congestionado que, también tiene a toledanos viviendo en sus calles.

Nuevas limitaciones a los free tours en Toledo / EFE/Ángeles Visdómine/Archivo

Estas medidas no son a gusto de todos y las empresas turísticas ya han presentado sus quejas. Guías turísticos autónomos y pequeños operadores alegan que estas limitaciones afectan a su capacidad de trabajo y aseguran que son los primeros que quieren que se regulen el número de turistas, pero de una forma efectiva.

Para ellos, lo que se debería limitar es el número de grupos que circulaba a la vez por el centro, no el número de personas de esos grupos y en unas únicas calles.

Además argumentan que no utilizan paraguas de colores o megáfonos como reclamo, simplemente es una forma de identificación para facilitar el trabajo. Para los vecinos es un alivio, porque muchos consideraban que se estaba llegando a un punto insostenible. Los propios habitantes de Toledo se sentían incómodos por el número de turistas en la zona.

Se espera que bajen los niveles de ruido, que haya menos obstáculos en los accesos, proteger el comercio local, preservar el patrimonio y conseguir una estabilidad económica a corto plazo.

Las medidas de la nueva Ordenanza de turismo