Muere un joven de 24 años en Mora (Toledo) tras tirarse por la noche a la piscina y golpearse la cabeza

La localidad toledana de Mora lamenta todavía el trágico suceso que tuvo lugar el pasado sábado por la noche, cuando un joven de 24 años se tiró a la piscina, se golpeó en la cabeza, y falleció en el acto.

Los servicios de emergencia nada pudieron hacer por salvarle la vida

Fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha han informado a EFE de que el aviso se produjo a las 23:56 horas del sábado desde la casa rural Edennia, ubicada en el municipio toledano y situada en la CM-4005.

Hasta la finca se trasladaron un médico de urgencias, una UVI y una ambulancia de soporte vital básico, además de efectivos de la Guardia Civil, pero nada pudieron hacer por salvar la vida del joven.