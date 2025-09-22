SUCESOS
Muere un joven de 24 años en Mora (Toledo) tras tirarse por la noche a la piscina y golpearse la cabeza
Los servicios de emergencia se trasladaron de inmediato al lugar de los hechos, pero nada pudieron hacer por salvarle la vida
La localidad toledana de Mora lamenta todavía el trágico suceso que tuvo lugar el pasado sábado por la noche, cuando un joven de 24 años se tiró a la piscina, se golpeó en la cabeza, y falleció en el acto.
Los servicios de emergencia nada pudieron hacer por salvarle la vida
Fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha han informado a EFE de que el aviso se produjo a las 23:56 horas del sábado desde la casa rural Edennia, ubicada en el municipio toledano y situada en la CM-4005.
Hasta la finca se trasladaron un médico de urgencias, una UVI y una ambulancia de soporte vital básico, además de efectivos de la Guardia Civil, pero nada pudieron hacer por salvar la vida del joven.
