Borja Bardera, entrenador del Toledo, confiesa que "tuve ofertas del Rayo Majadahonda y del Ávila, pero me convenció el Toledo"

Toledo se merece un equipo de fútbol en las categorías más altas del fútbol español. La Tercera Federación se le queda "pequeña" al club (fundado en 1928), a la ciudad, a su estadio... Pero esto hay que demostrarlo y ganárselo en el césped. Con estas palabras está también de acuerdo Borja Bardera, actual entrenador del club, que enfrenta su primera temporada en los banquillos toledanos "con ilusión y la responsabilidad de hacer nuestros deberes".

El Toledo ha logrado tres puntos de nueve posibles en el comienzo liguero tras cosechar tres empates, aunque esto para él "es algo anecdótico. Hemos estado más cerca de la victoria que la derrota".

Además, también acusa "el cansancio por tantos partidos de la Copa Federación" y recalca que "somos un equipo completamente nuevo, y no solo en el césped. También el cuerpo técnico, dirección deportiva... todo ello requiere un periodo de adaptación".

No especula, "el objetivo es ascender"

"El equipo tiene que estar en 2ª RFEF y para ello hay que ser regular dentro y fuera de casa", a la vez que explica que el Toledo "va a ser un equipo divertido". Y la temporada dictará sentencia con este equipo y entrenador que se dedica exclusivamente a ello (a pesar de haber estudiado Administración y Psicología), y quiere "llegar muy lejos... mi objetivo es llegar a las categorías más altas en los banquillos. Apenas me da para vivir, pero me dedico solo a esto porque tengo claro que quiero lograr mis metas", explica.

Y confiesa en esta entrevista a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA que "he tenido otras ofertas. La temporada pasada en el Torrejón fue muy buena y he rechazado ofertas del Rayo Majadahonda y del Ávila". ¿Por qué Toledo? "Me convencieron porque vienen haciendo bien las cosas en los últimos años, aunque no se haya dado el ascenso", lo cual sí espera lograr con él en los banquillos esta temporada.

Este es el proyecto de futuro más serio de la categoría Borja Bardera — Entrenador del Toledo

A la afición le pide paciencia... y promete entrega y un fútbol divertido

Su formación habitual es el 4-3-3 y deja claro que el Toledo será un equipo "que no va a especular ni replegarse atrás. Vamos a atacar mucho, con constantes centros laterales y defensa adelantada... Se van a divertir", explica ilusionado.

De los 24 futbolistas que confeccionan la plantilla actual, 21 son nuevos, y tienen una edad media de 25,2 años. La revolución es total y de hecho afirma que "no he coincidido con ningún jugador antes en otro equipo, y es la primera vez que me pasa", aunque afirma que está contento con el mercado.

La ilusión, a pesar de los tres empates iniciales, está desbordada en Toledo, que tiene las expectativas muy altas con este equipo, que, además, está a tan solo una eliminatoria de clasificarse a Copa del Rey y volver a enfrentarse a un primera en su estadio, en el Salto del Caballo. Casi nada.