La pandemia mundial oculta se puede prevenir: los consejos de una óptica de Toledo para 'vencer' a la miopía

El próximo 9 de octubre tendrá lugar el Día Mundial de la Visión, una fecha que se celebra para crear conciencia sobre la salud ocular y prevenir problemas como la miopía: ‘la gran pandemia mundial oculta’.

Este defecto visual provoca una visión borrosa de los objetos lejanos. Y cada vez es más global. En China, el radar del resto del mundo, el 50% de la población es miope, mientras que en España el porcentaje roza el 40%.

Esther Gómez, trabajadora de la Óptica Zocovisión de Toledo, afirma a este periódico que, aunque puede deberse a factores genéticos, "el uso excesivo de las pantallas ha aumentado este problema de visión y provoca dolores de cabeza, picor en el ojo o sensación de arenilla". Además, recalca otros problemas como las hipermetropías, los astigmatismos o la sequedad ocular.

Una revisión anual es clave

Gómez incide en la importancia de "realizar una revisión anual para prevenir patologías". No obstante, explica que los niños, a quienes recomienda "realizar actividades al aire libre el mayor tiempo posible", tienen que hacerlo cada tres o seis meses y, especialmente, antes de comenzar el año escolar.

Ir a la óptica todos los años ayuda a tener una buena vista Lo que aporta la visita anual, especialmente este mes: es importante para mantener una buena salud visual y detectar problemas a tiempo.

Por último, da las siguientes recomendaciones: lavado ocular, correcta hidratación y protegerse de la radiación ultravioleta con unas buenas gafas de sol.

Las novedades de este año en las ópticas

Las ópticas de Toledo ofrecerán excelentes promociones de cara al Día Mundial de la Visión. En el caso de la Óptica Zocovisión, para celebrar una fecha tan especial, habrá 10 euros de descuento en gafas de sol o cristales graduados. Algunos de los productos más novedosos son:

Lentes de contacto para controlar la miopía: estas lentes han sido diseñadas para ayudar a reducir la velocidad a la que progresa la miopía. Su apariencia es similar a las convencionales, pero consigue ralentizar la progresión más de la mitad. Y ayuda a depender menos de las gafas.

