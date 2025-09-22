La pandemia mundial oculta se puede prevenir: los consejos de una óptica de Toledo para 'vencer' a la miopía
Este defecto visual provoca una visión borrosa de los objetos lejanos y cada vez es más global: en China, el 50% de la población es miope
El próximo 9 de octubre tendrá lugar el Día Mundial de la Visión, una fecha que se celebra para crear conciencia sobre la salud ocular y prevenir problemas como la miopía: ‘la gran pandemia mundial oculta’.
Este defecto visual provoca una visión borrosa de los objetos lejanos. Y cada vez es más global. En China, el radar del resto del mundo, el 50% de la población es miope, mientras que en España el porcentaje roza el 40%.
Esther Gómez, trabajadora de la Óptica Zocovisión de Toledo, afirma a este periódico que, aunque puede deberse a factores genéticos, "el uso excesivo de las pantallas ha aumentado este problema de visión y provoca dolores de cabeza, picor en el ojo o sensación de arenilla". Además, recalca otros problemas como las hipermetropías, los astigmatismos o la sequedad ocular.
Una revisión anual es clave
Gómez incide en la importancia de "realizar una revisión anual para prevenir patologías". No obstante, explica que los niños, a quienes recomienda "realizar actividades al aire libre el mayor tiempo posible", tienen que hacerlo cada tres o seis meses y, especialmente, antes de comenzar el año escolar.
Ir a la óptica todos los años ayuda a tener una buena vista
- Lo que aporta la visita anual, especialmente este mes: es importante para mantener una buena salud visual y detectar problemas a tiempo.
- Es un paso obligado antes del oftalmólogo: revisan tu visión, previenen patologías y actúan como cribado del oftalmólogo.
- Recomendaciones para elegir bien unas gafas: consideran factores como la estética, la comodidad o el tamaño de montura.
Por último, da las siguientes recomendaciones: lavado ocular, correcta hidratación y protegerse de la radiación ultravioleta con unas buenas gafas de sol.
Las novedades de este año en las ópticas
Las ópticas de Toledo ofrecerán excelentes promociones de cara al Día Mundial de la Visión. En el caso de la Óptica Zocovisión, para celebrar una fecha tan especial, habrá 10 euros de descuento en gafas de sol o cristales graduados. Algunos de los productos más novedosos son:
- Lentes de contacto para controlar la miopía: estas lentes han sido diseñadas para ayudar a reducir la velocidad a la que progresa la miopía. Su apariencia es similar a las convencionales, pero consigue ralentizar la progresión más de la mitad. Y ayuda a depender menos de las gafas.
- Cristales con IA para tener un campo de visión amplio: las gafas con IA permiten realizar diversas tareas como tomar fotos y vídeos, hacer llamadas, enviar mensajes, transmitir en directo o escuchar música. Y todo ello por control de voz, sin usar las manos ni sacando el móvil del bolsillo.
- Filtros para bloquear la luz azul de las pantallas: tiene como objetivo reducir o bloquear la exposición a la luz azul que se emite principalmente por dispositivos con pantallas digitales, como ordenadores, tablets, teléfonos y televisores. Sirve para mejorar el sueño o reducir la fatiga ocular.
Las 10 cosas sobre los ojos que quizás no sabías
- Distinguimos 10 millones de colores: por la presencia de células en la retina (conos), el ojo puede distinguir hasta esa cifra.
- Los ojos son equivalentes a una cámara de 576 Mpx: se estima que el ojo tiene la misma resolución que una cámara de 576 megapíxeles.
- Parpadeamos 17 veces por minuto: equivale a aproximadamente 14.000 veces al día y 5,2 millones en un año.
- No existe el color negro en el iris: lo que se percibe como ‘ojos negros’ es en realidad un marrón-café muy oscuro.
- Todos los ojos azules proceden de un antepasado: los ojos azules proceden de un antepasado común que vivió hace unos 6.000-10.000 años.
- Nuestros ojos son mucho más claros de pequeños: ocurre igual que con el pelo. A partir de los seis meses , los ojos empiezan a oscurecerse. Esto se debe a la melanina.
- Los recién nacidos no producen lágrimas: aunque puedan hacer gestos de llanto y emitir sonidos, las lágrimas no se desarrollan hasta las 4-13 semanas.
- Los ojos del hombre son más grandes: la diferencia es mínima con las mujeres (o,5 mm) y no afecta a la visión. De media, el ojo humano mide 24-25 mm de diámetro.
- El daltonismo es más propenso en los hombres: el daltonismo afecta al 8% de los hombres y solo al 0.5% de las mujeres. Se debe a factores genéticos y hormonales.
- Una revisión puede detectar un tipo de diabetes: en la mayoría de casos, la diabetes tipo 2 solo se puede detectar a través de los ojos, ya que es prácticamente asintomática.
