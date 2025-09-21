Este pueblo de la provincia de Toledo busca vecinos y vende casas por 20.000 euros: está a una hora de Madrid

Toledo es una localidad ideal para vivir por la rica oferta cultural de su patrimonio histórico, el coste de vida en comparación con otras ciudades o la cercanía a Madrid. Por ello, según un estudio elaborado por cvapp fue catalogada como la mejor ciudad para conciliar trabajo y vida personal.

No obstante, la provincia ofrece otras opciones como Talavera de la Reina, Consuegra, El Toboso o Maqueda.

E incluso otras más desconocidas como Camuñas, una localidad de 1.767 que busca vecinos y vende casas por tan solo 20.000 euros. Igualmente, algunas se pueden alquilar por cantidades que parten de los 400 € al mes.

Este acogedor pueblo toledano ubicado en la falda de la montaña Cabeza-gorda, en el margen izquierdo del río Amarguillo, se sitúa a seis kilómetros de Madridejos, a 45 minutos de Toledo y a tan solo una hora de Madrid.

Danzantes y Pecados de Camuñas / Turismo Castilla-La Mancha

Estos son los servicios que ofrece

Camuñas dispone de una amplia variedad de servicios y comercios para aquellos que quieran emprender un plan de vida alejado de la ciudad. El ayuntamiento realiza talleres de empleo y ofrece subvenciones para la vivienda y el emprendimiento.

También cuenta con 4G, zonas wifi gratuitas y una parada de autobús que permite el desplazamiento a la estación de tren de Alcázar de San Juan (25 kilómetros) o a Barajas (120 kilómetros).

Su producción es fundamentalmente agrícola, aunque también hay empleo en el sector servicios y en la construcción.

En cuanto a sanidad, en el pueblo hay un centro sanitario. Las urgencias 24 horas más cercanas están a seis kilómetros (Villafranca de los Caballeros), mientras que el hospital más próximo es el de Alcázar de San Juan, a 20 kms.

Y, en educación, tiene guardería, colegio y un instituto muy cercano (Madridejos).

Además, hay tres instalaciones deportivas: pabellón, piscina municipal y velódromo.

Otros servicios destacados son los siguientes: bancos, cajeros, supermercados, restaurantes, hogar del jubilado, vivienda de mayores, centros sociales, culturales e informáticos; biblioteca, farmacias, estancos, patrimonio histórico y cultural y un entorno natural destacado.