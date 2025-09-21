Este pueblo de la provincia de Toledo busca vecinos y vende casas por 20.000 euros: está a una hora de Madrid
Camuñas es una localidad de 1.767 habitantes que cuenta con una amplia variedad de servicios
Toledo es una localidad ideal para vivir por la rica oferta cultural de su patrimonio histórico, el coste de vida en comparación con otras ciudades o la cercanía a Madrid. Por ello, según un estudio elaborado por cvapp fue catalogada como la mejor ciudad para conciliar trabajo y vida personal.
No obstante, la provincia ofrece otras opciones como Talavera de la Reina, Consuegra, El Toboso o Maqueda.
E incluso otras más desconocidas como Camuñas, una localidad de 1.767 que busca vecinos y vende casas por tan solo 20.000 euros. Igualmente, algunas se pueden alquilar por cantidades que parten de los 400 € al mes.
Este acogedor pueblo toledano ubicado en la falda de la montaña Cabeza-gorda, en el margen izquierdo del río Amarguillo, se sitúa a seis kilómetros de Madridejos, a 45 minutos de Toledo y a tan solo una hora de Madrid.
Estos son los servicios que ofrece
Camuñas dispone de una amplia variedad de servicios y comercios para aquellos que quieran emprender un plan de vida alejado de la ciudad. El ayuntamiento realiza talleres de empleo y ofrece subvenciones para la vivienda y el emprendimiento.
También cuenta con 4G, zonas wifi gratuitas y una parada de autobús que permite el desplazamiento a la estación de tren de Alcázar de San Juan (25 kilómetros) o a Barajas (120 kilómetros).
Su producción es fundamentalmente agrícola, aunque también hay empleo en el sector servicios y en la construcción.
En cuanto a sanidad, en el pueblo hay un centro sanitario. Las urgencias 24 horas más cercanas están a seis kilómetros (Villafranca de los Caballeros), mientras que el hospital más próximo es el de Alcázar de San Juan, a 20 kms.
Y, en educación, tiene guardería, colegio y un instituto muy cercano (Madridejos).
Además, hay tres instalaciones deportivas: pabellón, piscina municipal y velódromo.
Otros servicios destacados son los siguientes: bancos, cajeros, supermercados, restaurantes, hogar del jubilado, vivienda de mayores, centros sociales, culturales e informáticos; biblioteca, farmacias, estancos, patrimonio histórico y cultural y un entorno natural destacado.
