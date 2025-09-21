'PAPELERÍA ORTEGA'
La papelería más antigua de Toledo explica cómo ha cambiado la vuelta al cole y lo que más se vende: "Ya no es como antes"
Rafael Ortega es el actual dueño de la única papelería que queda en el centro de Toledo, 'Papelería Ortega', que lleva desde 1940 'volviendo al cole'
La rutina ya va "calando" en los hogares de Toledo. El pasado 8 de septiembre inició un nuevo curso escolar, el 25/26, con 141.956 estudiantes en la provincia repartidos en 570 centros educativos. Y en el mes de septiembre vuelve a resurgir la figura de uno de los grandes protagonistas de la vuelta al cole, las papelerías.
Y desde la CRónica de Toledo hemos querido echar la vista atrás (y al presente) para saber lo que sigue triunfando dentro del material escolar, lo que ya no se vende, lo novedoso...
Un repaso al material escolar
Y hoy, en pleno 2025, se sigue usando gran parte del material que se usaba hace décadas, el mismo que utilizaban... ¡nuestros abuelos! Y para ello nos ha asesorado la mejor persona posible, Rafael Ortega, de ‘Papelería Ortega’ que es la más antigua de la ciudad... casi nada.
- El material que todos recordamos... y sigue triunfando cada año: los bolígrafos BIC, gomas Milan, archivadores, ceras Manley, rotuladores, cuadernos Oxford, el clásico juego de regla, escuadra y cartabón, acuarelas, lápices de colores de ALPINO, mochilas, ceras plásticas de Plastidecor, plastilina, lápices STAEDTLER, calculadora científica, compás, flauta, cuadernillos Rubio, subrayadores de Stabilo Boss, Tipp-ex...
- Material que ya no se usa o se ha dejado de vender: la agenda escolar ha disminuido sus ventas porque muchos colegios las dan, biblias, la marca Rotring, forralibros porque ya hay máquinas que lo forran de forma automática (y barato) y diccionarios, por los avances digitales.
- Lo que es nuevo, desconocido para las antiguas generaciones... y arrasa entre los nuevos alumnos: bolígrafos borrables, plumas desechables, carpetas y block (son una especie de carpetas muy completas en su interior, con archivadores, separadores... muy útiles para organizarse), bolígrafos de tinta gel rápida, forro automático de libros y subrayadores de colores inimaginables hace años como color 'tierra' o 'pastel'.
85 años asesorando en la vuelta al cole
Papelería Ortega lleva "unas cuantas" vueltas al cole (1940). Ubicada en calle del Comercio, 14, ahora la dirige Rafael Ortega, perteneciente a la tercera generación de una familia que ha dedicado gran parte de su vida a esta papelería, que es historia de la ciudad, ya que es la única que sobrevive en el Casco Histórico.
"Antes venían los abuelos a por el material... y ahora los nietos", nos explica Ortega. Y con la llegada de septiembre, vive un buen mes, aunque tiene claro que "no es como antes", y señala que el principal enemigo es "el intrusismo. Bazares y grandes plataformas nos lo hacen más difícil. Y no es un gran mes, sino solo 5 días", concluye.
Consejos de la psicóloga Amparo Alonso: el éxito de junio empieza en septiembre
A muchos se les hace "cuesta arriba" la vuelta a la realidad, a la rutina, y por ello Amparo Alonso, psicóloga de Toledo, nos ha dado algunos consejos que pueden facilitar el día a día cuando la situación se complica.
- La actitud de los padres es clave en los hijos. "La tristeza al principio es algo normal y los niños se tienen que sentir escuchados. Hay que entenderles y no ignorarles", nos cuenta Amparo Alonso, psicóloga en Paseo de San Eugenio, 14.
- No exigirles mucho desde el primer día. No podemos pretender que pasen "de 0 a 100 en tan poco tiempo. La concentración es algo que se va encendiendo de forma gradual, y más después de un periodo tan largo de vacaciones", explica.
- Que los deberes sean una rutina "llevadera". La experta recomienda "crear un espacio de trabajo cómodo, tranquilo y libre de distracciones. Y establecer rutinas, es decir, hacerlos siempre a la misma hora... para que se convierta en un hábito".
- Adapta lo que deben aprender a lo que les gusta. Otro consejo de la psicóloga es, que en edades tempranas, se puede adaptar sus "obligaciones" a lo que les gusta y apasiona. Y hay centenares de juegos para ello... ¡y les encantará!
- Ir despertando su cerebro "poco a poco". "Al principio, es recomendable comenzar con 10-15 minutos de ejercicios y descansar un poco. E ir aumentando los tiempos de forma gradual, para que sea más llevadero para ellos", afirma.
- El descanso es clave: dormir entre 8 y 10 horas. Alonso recomienda en niños de poca edad dormir, como mínimo 8 horas, pero si es más, será mejor para ellos... y para los padres. Descansar el cerebro es parte vital de la rutina de todos.
- Premiar a tus hijos con regalos, pero no en exceso. "Se les puede recompensar con regalos porque funciona muy bien en el corto plazo, pero lo más importante es el elogiarles el esfuerzo, ya que verán que se valora su trabajo", nos cuenta.
- Si a tu hijo le pasa algo y no cambia en meses... hay que pedir ayuda. Y Amparo pasa sesiones tanto en persona como online.
