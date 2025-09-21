El baloncesto llega a Toledo: listos para estrenar la nueva gran pasión verde

El nuevo Club Baloncesto Toledo es una realidad. En el año en el que la localidad toledana celebra ser ‘Ciudad Europea del Deporte’, los vecinos disfrutarán de este equipo de reciente creación que jugará en el pabellón Javier Lozano Cid, vestirá de verde y competirá en el Grupo Oeste de Segunda FEB, la tercera categoría del baloncesto nacional.

El proyecto surge tras comprar la plaza del CB L’Horta Godella. Víctor del Río será el presidente; mientras que el encargado de dirigir al equipo es Sergio Vicente. "Hacía mucho tiempo que no había baloncesto en Toledo y la ciudad está volcada con la idea", declara el entrenador a la CRónica.

El entrenador será un trotamundos que ya dirigió a Luka Doncic Sergio Vicente tiene una amplia experiencia en banquillos nacionales e internacionales. El técnico militó en la cantera del Real Madrid antes de entrenar en Inglaterra, Noruega, El Salvador o Suecia. En el club blanco tuvo la suerte de dirigir a Luka Doncic, exjugador del Real Madrid y estrella de la NBA: "Era diferencial con 16 años. Y ya es uno de los mejores europeos de todos los tiempos".

Vicente afirma que el objetivo es "la permanencia, pero no renunciamos a nada". La pretemporada no ha sido fácil. A la alta carga de trabajo (dobles sesiones de entrenamiento) se ha sumado la labor de crear una plantilla desde cero.

Aunque el técnico explica que "hemos incorporado a los jugadores que queríamos dentro de nuestro presupuesto". Los 11 fichajes han sido: Sergio Mendiola, Josiah Johnson, Víctor Moreno, Vuk Stevanic, Luis García, Fernando Sierra, Jorge Lafuente, Miguel Serrano, Iñaki Álvarez, Tiago Días y Gerard Villarejo.

El Toledo afronta una ilusionante temporada / Club Baloncesto Toledo

Sergio promete un equipo "con energía en defensa y muy aguerrido" que ilusione a la afición. En su primer partido oficial (Copa de España), vencieron al Getafe (64-73).

Estos son los precios de los abonos para la temporada 2025/2026 Abono general (mayores de 18 años sin asiento numerado): 125 €

Abono premium (en zona premium, primeras 5 filas): 140 €

Abono pie de pista ( numerado en fondo a pie de pista) 175 €

Abono junior (15-17 años, sin asiento numerado y general) 75 €

Abono junior CEI Toledo (integrantes CEI Toledo entre 15 y 17 años, sin asiento numerado y zona general): 65 €

Abono infantil (menores de 15 años, en zona general): 65 €

Abono infantil CEI Toledo (integrantes CEI Toledo menores de 15 años, sin asiento numerado y zona general): 55 €

Abono jubilado (sin asiento numerado y zona general): 90 €

Así es el calendario del Club Baloncesto Toledo