Estas son las carreras más demandadas de la Universidad de Castilla-La Mancha en el campus de Toledo

El pasado 9 de septiembre el campus de Toledo (UCLM) dio su 'pistoletazo de salida' a un nuevo año académico. Y junto al de Talavera de la Reina albergará a algo más de 7.000 estudiantes que se formarán en los diferentes grados disponibles.

La carrera más demandada es Enfermería

Fuentes del campus de Toledo cuentan a La CRónica que las carreras más solicitadas (en orden) para el curso 25/26 han sido "Enfermería, Fisioterapia y Ciencias del Deporte". Y a pesar de que las clases ya han comenzado, todavía hay una última oportunidad para aquellos alumnos que quieren empezar su formación universitaria para, en unos años, salir al mercado laboral con la preparación de la UCLM.

Y de hecho tienen hasta el 24 de septiembre para entrar en la séptima (y última) readmisión. Los resultados de esta se publicarán el día siguiente a las 14:00 horas, y podrán hacer la matrícula del 26 al 30.

Último llamamiento para los futuros estudiantes del campus de Toledo

Los estudiantes que ingresan por primera vez en la UCLM (en estudios de matrícula directa) tienen hasta el 30 de septiembre a las 14:00 horas para realizar y enviar su matrícula.

Para los alumnos que están esperando la séptima readmisión de la UCLM, esta información les es útil: en primer lugar, se puede solicitar hasta el 24 de septiembre a las 12:00 horas, y los resultados se publicarán el día siguiente a la misma hora. Aquellos afortunados que logren entrar, podrán hacer la matrícula del 26 al 30 de septiembre a las 14:00.

Toledo, un curso más, acoge a estudiantes de todo el mundo

Y un año más, Toledo y su campus vuelve a ser hogar para decenas de alumnos de todo el mundo que vienen a formarse un año. En este curso son 135 los que llegan de todas partes del mundo, y la CRónica de Toledo ha tenido acceso a las procedencias mayoritarias, que son:

México ( con 37 alumnos). Italia (34). Alemania (15). Francia (11).

Toledo, un curso más, volverá a ser internacional / UCLM

Y por titulaciones dentro del programa Erasmus, los grados más solicitados son Derecho (25), Arquitectura (23), ADE (18) y Relaciones Internacionales (11).