Toledo ultima la renovación de una de las calles más transitadas de la ciudad: "Se demorará un poco más"

Desde el pasado 28 de julio, la calle Tornerías se encuentra cerrada al tráfico por las obras de canalización de los servicios de abastecimiento y sustitución del pavimento. Lo que en un principio iban a ser poco más de ocho semanas de obras, aunque el ayuntamiento ya avisó que variaría "en función de cómo vaya evolucionando la misma", se alargarán "un poco más" porque ha surgido alguna "complicación" en esta vía, que es una de las más transitadas del Casco Histórico de Toledo. El acceso a los locales siempre ha estado garantizado.

El tránsito peatonal se ha permitido desde el inicio de las obras, eso sí, "con las dificultades y molestias normales en este tipo de actuación". También se ha garantizado el "acceso a los diferentes locales y establecimientos comerciales de la calle", que se realiza a través de pasarelas. Sin embargo, algunos comerciantes se quejan de "falta de planificación", a lo que la concejala de Obras, Loreto Molina, ha señalado que ha resuelto "dudas o problemas", tanto en su visita junto con el alcalde, Carlos Velázquez, como a través de llamadas telefónicas. Las obras implican mejoras en la red de suministro para los comercios y vecinos.

Estaba previsto que las obras acabasen la próxima semana

Como confirmaron desde el Ayuntamiento de Toledo, las obras en esta calle se van a demorar "un poco más" por la complejidad de la vía. Estaba previsto que la calle Tornerías estuviera a pleno rendimiento el 21 de septiembre.

"Es una calle muy estrecha y no puedes poner a 10 personas a soldar. Tienes que llevar un orden y se está haciendo todo lo posible para facilitar el acceso a los clientes", explica la concejala de Obras, Loreto Molina. Mientras tanto, comerciantes y vecinos se quejan por las molestias de las obras, que son, en palabras de la propia concejal, "un incordio". No obstante, "hay que hacerlas, porque serán para alegría de todos los vecinos, pero hay que padecerlas".

Las obras en la calle Tornerías de Toledo comenzaron el pasado 28 de julio / JJ.Viera

El final de la calle Río Jarama será asfaltado tras los daños de la DANA 2023

El Ayuntamiento de Toledo prepara un plan de asfaltado en el barrio del Polígono y en el Polígono Industrial. Todavía se desconoce cuál es el presupuesto total de las actuaciones, pero se incluirán en las cuentas municipales de 2026. La actuación más destacada será al final de la calle Río Jarama, una de las arterias principales de esta zona de la ciudad. Esta calle se convirtió en un "auténtico río con una balsa de agua" durante el paso de la DANA en 2023, contó en su momento el alcalde, Carlos Velázquez.

Según explicó la concejala delegada del área, en esta ocasión no se incluirá la calle Vía Tarpeya, ya que "hay previsto un proyecto por parte de Movilidad". Molina también confirmó que las obras de renovación del asfaltado en el barrio de Santa Teresa ya han concluido, aunque todavía queda pendiente el pintado de algunas marcas viales en determinadas calles de esta zona de la ciudad.

Desbroce, limpieza y pintura para mejorar "la cara" de los colegios de la ciudad

Durante este verano, se ha realizado la limpieza de los tejados, canalones, arquetas y rejillas, y la puesta a punto de las calderas y radiadores de los colegios de Toledo. También se han pintado tres centros educativos: el CEIP Gómez Manrique, el CEIP Ciudad de Nara y el CEIP Aquisgrán de Santa Bárbara. Dentro de este plan especial de "lavado de cara", se han realizado actuaciones de desbroce en los patios y los alrededores de los centros "por si pudiese suponer algún riesgo para la seguridad". Asimismo, se ha arreglado el muro del Colegio de Azucaica y se ha llevado a cabo la reparación de las aceras del Ángel de Alcázar.