Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

GASTRONOMÍA

El restaurante que acaba de abrir en Toledo y es famoso por sus tapas y precios populares

En solo unas semanas ya ha enamorado a la clientela por su amplia variedad gastronómica, entre otras tantas cosas

Descubre el nuevo restaurante de Toledo que ya conquista paladares

Descubre el nuevo restaurante de Toledo que ya conquista paladares / Calambito

Juan Luis Martín

Juan Luis Martín

Toledo celebra la apertura de Calambito, un nuevo bar en la ciudad que está enamorando a pasos agigantados con cada plato que sirven. Ubicado en calle Marqués de Mendigorría, número 10, destaca por su carta con una amplia variedad y precios populares. De ahí que se esté corriendo la voz de toledano en toledano.

Colombito, el nuevo restaurante que conquista paladares en Toledo

Ubicado entre el parque del Crucero, la plaza de Toros y el hospital de Tavera, Colombito está triunfando. Los que ya lo han visitado, además de la oferta culinaria, destacan su interior, que es amplio, moderno y elegante. Y afirman que es una mezcla entre restaurante elegante y taberna "de toda la vida". Esa combinación le hace ganar puntos, desde luego.

Por si no fuera suficiente, para aquellos días en los que el sol reluce en la ciudad también presume de una gran terraza exterior.

En cuanto a su carta, aquí entran y son bienvenidos todos los paladares, porque hay de todo: ensaladas y verduras, huevos y tortillas, raciones de todo tipo, bocadillos, pescados, carnes... y no podían faltar las guindas del pastel, los postres.

Y si a unos buenos platos le sumas que son baratos... tienes, como quien dice, a la clientela ganada. Para hacernos una idea, algunos ejemplos son:

  • Huevos rotos con jamón (ración), 12 euros.
  • Ensaladilla, 8 euros.
  • Mini tortilla de patatas, 3,50 euros.
  • Rabas de calamar, 15 euros.
  • Bocadillo de tortilla de patatas y jamón, 6, 50 euros.

Y para los que son cerveceros... la cerveza grande vale 3 euros. Para los interesados, todos sus precios se pueden consultar desde su página web.

Noticias relacionadas y más

Colombito ya está ganando fama, y en solo unas semanas ya tiene una valoración en Google de 4,3 estrellas sobre 5... ¡A seguir disfrutando de la gastronomía española y local!

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Los bomberos forestales, sobre la jubilación anticipada aprobada por el Gobierno este martes: 'Tienen que aplicarlo desde el primer día, es injusto
  2. Brava Madrid, propiedad del fondo proisraelí KKR, arranca este viernes en Torrejón entre manifestaciones de vecinos y espantada de artistas y asistentes
  3. El comité de huelga de Trablisa mantiene los paros en Barajas y denuncia una situación 'muy complicada
  4. Decepción entre las Brigadas Forestales de Madrid tras cuatro horas de reunión con Tragsa: 'No va a haber convenio ni subida salarial
  5. Estos son los precios de las entradas para el Gran Premio de Fórmula 1 en Madrid
  6. De una aldea gallega a los supermercados de Madrid: la mujer que revoluciona la venta del huevo campero
  7. Así avanzan las obras de Madring, el circuito de F1 en Ifema: 300 trabajadores, asfalto en octubre y cinco semanas de adelanto
  8. Carolina Herrera homenajeará a Madrid en un multitudinario desfile en la Plaza Mayor: fecha y hora del evento

Más de 10.000 personas recorrerán la capital en la carrera 'Madrid corre por Madrid': un encuentro para celebrar las raíces compartidas a través del deporte

Más de 10.000 personas recorrerán la capital en la carrera 'Madrid corre por Madrid': un encuentro para celebrar las raíces compartidas a través del deporte

Mussara 24 horas llega al Circuito del Jarama: una prueba de ciclismo de resistencia en Madrid

Mussara 24 horas llega al Circuito del Jarama: una prueba de ciclismo de resistencia en Madrid

José Luis Rodríguez Zapatero, cara y cruz

José Luis Rodríguez Zapatero, cara y cruz

El menú del día en Madrid se dispara por encima de los 15 euros de media: la hostelería registra una subida del 3,7% con respecto al año pasado

El menú del día en Madrid se dispara por encima de los 15 euros de media: la hostelería registra una subida del 3,7% con respecto al año pasado

Parece Finlandia, pero está en España: el bosque a menos de una hora de Madrid que tienes que fichar ya para visitar en otoño

Parece Finlandia, pero está en España: el bosque a menos de una hora de Madrid que tienes que fichar ya para visitar en otoño

Nora Navas, actriz: "Si los artistas no gritamos contra la injusticia, lo que hacemos se convierte en ruido"

Nora Navas, actriz: "Si los artistas no gritamos contra la injusticia, lo que hacemos se convierte en ruido"

El restaurante que acaba de abrir en Toledo y es famoso por sus tapas y precios populares

El restaurante que acaba de abrir en Toledo y es famoso por sus tapas y precios populares