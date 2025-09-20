El restaurante que acaba de abrir en Toledo y es famoso por sus tapas y precios populares

Toledo celebra la apertura de Calambito, un nuevo bar en la ciudad que está enamorando a pasos agigantados con cada plato que sirven. Ubicado en calle Marqués de Mendigorría, número 10, destaca por su carta con una amplia variedad y precios populares. De ahí que se esté corriendo la voz de toledano en toledano.

Colombito, el nuevo restaurante que conquista paladares en Toledo

Ubicado entre el parque del Crucero, la plaza de Toros y el hospital de Tavera, Colombito está triunfando. Los que ya lo han visitado, además de la oferta culinaria, destacan su interior, que es amplio, moderno y elegante. Y afirman que es una mezcla entre restaurante elegante y taberna "de toda la vida". Esa combinación le hace ganar puntos, desde luego.

Por si no fuera suficiente, para aquellos días en los que el sol reluce en la ciudad también presume de una gran terraza exterior.

En cuanto a su carta, aquí entran y son bienvenidos todos los paladares, porque hay de todo: ensaladas y verduras, huevos y tortillas, raciones de todo tipo, bocadillos, pescados, carnes... y no podían faltar las guindas del pastel, los postres.

Y si a unos buenos platos le sumas que son baratos... tienes, como quien dice, a la clientela ganada. Para hacernos una idea, algunos ejemplos son:

Huevos rotos con jamón (ración), 12 euros.

Ensaladilla, 8 euros.

Mini tortilla de patatas, 3,50 euros.

Rabas de calamar, 15 euros.

Bocadillo de tortilla de patatas y jamón, 6, 50 euros.

Y para los que son cerveceros... la cerveza grande vale 3 euros. Para los interesados, todos sus precios se pueden consultar desde su página web.

Colombito ya está ganando fama, y en solo unas semanas ya tiene una valoración en Google de 4,3 estrellas sobre 5... ¡A seguir disfrutando de la gastronomía española y local!