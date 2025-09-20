GASTRONOMÍA
El restaurante que acaba de abrir en Toledo y es famoso por sus tapas y precios populares
En solo unas semanas ya ha enamorado a la clientela por su amplia variedad gastronómica, entre otras tantas cosas
Toledo celebra la apertura de Calambito, un nuevo bar en la ciudad que está enamorando a pasos agigantados con cada plato que sirven. Ubicado en calle Marqués de Mendigorría, número 10, destaca por su carta con una amplia variedad y precios populares. De ahí que se esté corriendo la voz de toledano en toledano.
Colombito, el nuevo restaurante que conquista paladares en Toledo
Ubicado entre el parque del Crucero, la plaza de Toros y el hospital de Tavera, Colombito está triunfando. Los que ya lo han visitado, además de la oferta culinaria, destacan su interior, que es amplio, moderno y elegante. Y afirman que es una mezcla entre restaurante elegante y taberna "de toda la vida". Esa combinación le hace ganar puntos, desde luego.
Por si no fuera suficiente, para aquellos días en los que el sol reluce en la ciudad también presume de una gran terraza exterior.
En cuanto a su carta, aquí entran y son bienvenidos todos los paladares, porque hay de todo: ensaladas y verduras, huevos y tortillas, raciones de todo tipo, bocadillos, pescados, carnes... y no podían faltar las guindas del pastel, los postres.
Y si a unos buenos platos le sumas que son baratos... tienes, como quien dice, a la clientela ganada. Para hacernos una idea, algunos ejemplos son:
- Huevos rotos con jamón (ración), 12 euros.
- Ensaladilla, 8 euros.
- Mini tortilla de patatas, 3,50 euros.
- Rabas de calamar, 15 euros.
- Bocadillo de tortilla de patatas y jamón, 6, 50 euros.
Y para los que son cerveceros... la cerveza grande vale 3 euros. Para los interesados, todos sus precios se pueden consultar desde su página web.
Colombito ya está ganando fama, y en solo unas semanas ya tiene una valoración en Google de 4,3 estrellas sobre 5... ¡A seguir disfrutando de la gastronomía española y local!
- Los bomberos forestales, sobre la jubilación anticipada aprobada por el Gobierno este martes: 'Tienen que aplicarlo desde el primer día, es injusto
- Brava Madrid, propiedad del fondo proisraelí KKR, arranca este viernes en Torrejón entre manifestaciones de vecinos y espantada de artistas y asistentes
- El comité de huelga de Trablisa mantiene los paros en Barajas y denuncia una situación 'muy complicada
- Decepción entre las Brigadas Forestales de Madrid tras cuatro horas de reunión con Tragsa: 'No va a haber convenio ni subida salarial
- Estos son los precios de las entradas para el Gran Premio de Fórmula 1 en Madrid
- De una aldea gallega a los supermercados de Madrid: la mujer que revoluciona la venta del huevo campero
- Así avanzan las obras de Madring, el circuito de F1 en Ifema: 300 trabajadores, asfalto en octubre y cinco semanas de adelanto
- Carolina Herrera homenajeará a Madrid en un multitudinario desfile en la Plaza Mayor: fecha y hora del evento