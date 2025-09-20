Taxis, Bolt, Ayuntamiento de Toledo y Junta de Castilla-La Mancha siguen buscando una solución que logre una convivencia sin tensiones

El pasado 31 de julio Bolt aterrizó en Toledo. Y desde entonces la polémica no ha cesado. Taxis, Bolt, Ayuntamiento de Toledo y la Junta de Castilla-La Mancha buscan todavía -cerca de dos meses después- una solución que contente a todas las partes.

El alcalde insiste, "no pueden hacer viajes en la ciudad"

El origen del problema es sencillo; pero la solución a la vista está que no. Miguel Ángel Ortega, presidente de la Asociación de Taxistas de Toledo defiende que "Bolt no tiene la licencia para hacer trayectos urbanos por la ciudad y aun así los hacen", explica. Y esta versión también la apoyan desde la junta y el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, que recientemente insistió en que "las licencias VTC permiten únicamente servicios interurbanos".

Es decir, según la normativa y la versión de taxistas y ayuntamiento, Bolt puede recoger a alguien en Toledo y llevarle a otro municipio o viceversa, pero no puede realizar un viaje que su recogida y destino final sea dentro de Toledo ciudad.

Y por ello los taxistas, que pagan 42 veces más por la licencia (1.501 euros por tan solo 36), hablan de competencia desleal. Otro precio sobre las licencias a tener en cuenta es el de "segunda mano", que es bastante superior a los originales. Y entre algunas de las soluciones que barajan como solución al problema los taxistas es "que les paralicen los vehículos y se los lleve la grúa".

En la otra cara de la moneda, Daniel Georges, director de Bolt España señala a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA que "el carácter urbano de los VTCs no está regulado en la región. Hay un vacío regulatorio y no hacemos nada ilegal".

Por lo que sigue sin alcanzarse un acuerdo, aunque todos esperan que llegue "más pronto que tarde". Mientras tanto, la Policía local actúa y ya está multando a los Bolt con sanciones que alcanzan los 4.000 euros. "Si fuera ilegal no nos arriesgaríamos a multas tan altas", confesaba un trabajador de Bolt a este periódico. Aunque las sanciones no las pagan los conductores, "sino la empresa", nos aseguró.

Toledo supera el ratio legal (y mínimo) de taxis

La normativa española vigente obliga a que haya una licencia de taxi por cada 1.500 habitantes en municipios de 50.000 a 100.000 habitantes. Y en Toledo hay uno por cada 900, por lo que se podría decir que se encuentra en una buena situación si nos fijamos en el mínimo establecido en nuestro país. Por añadir algo de contexto, en Cáceres, ciudad con población similar (96.441), hay una licencia por cada 1.280 habitantes.

Actualmente hay 90 licencias de taxis en Toledo y "entre 13 y 20 Bolt", aseguran desde la propia empresa.

¿Es difícil coger un taxi en Toledo? Muchos vecinos aseguran que sí

Es otro de los debates que tienen los habitantes de Toledo sobre esta problemática, y por ello algunos defienden la llegada de Bolt a la ciudad. Algunos vecinos aseguran a este periódico que "en la estación de tren o después del espectáculo de Puy du Fou es muy complicado encontrar uno" o "en la zona de La Legua cuesta cogerlos", aunque otros discrepan "en verano sí es complicado, pero en invierno no suele haber problemas".

Las partes implicadas esperan llegar a un acuerdo "cuanto antes"

Mientras tanto, la polémica no cesa y la tensión entre los trabajadores de este sector aumenta. Desde la Junta de Castilla-La Mancha aseguran que ya trabajan en una normativa autonómica que pueda contentar a todas las partes implicadas y lograr de la convivencia entre taxis y Bolt una mejora en este servicio y en la calidad de vida para los vecinos y visitantes de Toledo.