La Escuela de Igualdad de Toledo se refuerza con más plazas y más actividades: así es la programación de otoño

La programación de otoño de la Escuela Toledana de Igualdad se celebrará durante los próximos meses en diferentes puntos de la ciudad. Como explicó la concejala de Asuntos Sociales, Inclusión, Familia y Mayores, Marisol Illescas, esta nueva edición contará con un total de 18 actividades y una oferta de 600 plazas para "reforzar la sensibilización ciudadana en materia de igualdad". Dado el interés mostrado en otras ediciones —el año pasado se ofertaron 25 actividades con 728 participantes y más de 1.250 personas intentaron inscribirse— se ha impulsado una ampliación de la programación, diseñada a partir de los cuestionarios de evaluación de los propios participantes.

La primera de las actividades es "Conoce tus instituciones", en la que los inscritos podrán participar en encuentros con la Inspección del Trabajo, visitar el Senado o analizar el papel de las mujeres en la región. Otra propuesta es "Conoce tu región", que incluye rutas patrimoniales para conocer el parque nacional de Cabañeros o Talavera de la Reina.

Debido al éxito de ediciones anteriores, en la programación de otoño de la Escuela Toledana de Igualdad se ha ampliado un 50 % las plazas ofertadas, alcanzando un total de 600. Más de 1.000 personas intentaron participar en la pasada edición, lo que ha obligado a aumentar la disponibilidad. Todas las actividades, que se celebran desde septiembre y se prolongarán hasta diciembre, son gratuitas. Ninguna de las propuestas tiene coste para los participantes, incluidos talleres, excursiones y viajes fuera de la capital de Castilla-La Mancha, garantizando así el acceso a todos.

Se ofrecen opciones mixtas y otras exclusivamente para mujeres, "garantizando entornos seguros de aprendizaje y apoyo", aseguró Marisol Illescas. Las inscripciones se abrirán 10 días antes de cada actividad en la web del Ayuntamiento de Toledo. Estas actividades sirven para "aprender, reflexionar y actuar, incorporando la cultura o la educación".