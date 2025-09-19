Arranca la Semana de la Juventud de Toledo 2025: programación, actividades y conciertos
Desde hoy 19 y hasta el 28 de septiembre tendrán lugar más de una veintena de actividades dirigidas a los jóvenes toledanos
La ciudad de Toledo da hoy el pistoletazo de salida a la Semana de la Juventud 2025. Diez días en los que los jóvenes toledanos podrán disfrutar de más de una veintena de actividades pensadas para todos los gustos.
Dirigido a un público entre 14 y 35 años, el programa incluye rutas teatralizadas por el Casco Histórico, talleres de ilustración, encuadernación y jabones ecológicos, así como propuestas de ocio como escape rooms, visitas culturales o tirolina. También regresa el Concurso Corto Joven “Ciudad de Toledo”, que este año celebra su XVIII edición con una cifra récord de 451 trabajos presentados. A diferencia de otros años, este tendrá lugar en la sala Thalía del barrio del polígono con entrada gratuita.
La novedad de esta edición: la Feria de empleo y emprendimiento
La gran novedad llega con la primera Feria de empleo y emprendimiento, que busca acercar a empresas y nuevos talentos. Este evento tendrá lugar el jueves 25 a las 10:00 horas en el Campus Fábrica de Armas de la UCLM . Pese a estar dirigida a jóvenes entre 16 y 29 años, estará abierta a personas desempleadas de cualquier edad y a todos que quieran dar visibilidad a sus negocios. También se darán ponencias de CEOS de grandes empresas y talleres dinámicos con influencers para mejorar la imagen digital.
Aunque la mayor parte de las actividades son gratuitas, la música será la gran protagonista con los conciertos en la Plaza de Toros, único evento de pago, donde pasarán artistas como Morad, Pignoise, Los Secretos y Marta Santos.
Con un presupuesto de 35.102 euros, el ayuntamiento asegura que esta será una edición “más completa y participativa que nunca”.
Programación Semana de la Juventud de Toledo 2025:
Viernes 19 de septiembre
- 14:00 h: Paella y actuación Djs en el Barrio de Santa Teresa
- 20:00 h: Concierto de Los Secretos en la Plaza de Toros
Sábado 20 de septiembre
- 17:00 h: Juegos deportivos de campamento en el Parque de la Luz
- 21:00 h: Ruta nocturna El Toledo de Bécquer en el Casco Histórico
- 22:00 h: Concierto de Marta Santos en la Plaza de Toros
Domingo 21 de septiembre
- 11:00 h: Entrada día a Puy du Fou
Lunes 22 de septiembre
- 16:00 h: Voluntariado de scout en el Colegio Infantes
- 17:00 h: Taller de ilustración Bestiario Imaginario en Matadero Lab
Martes 23 de septiembre
- 16:00 h: Voluntario de scout en el Colegio Infante
- 18:00 h:Tirolina en el Puente San Martín
Miércoles 24 de septiembre
- 18:00 h: Tirolina en el Puente San Martín
- 20:00 h: XVIII Concurso Corto-Joven en Sala Thalía
Jueves 25 de septiembre
- 10:00 h: Feria de empleo y emprendimiento en el campus Fábrica de Armas
- 20:00 h: XVIII Concurso Corto-Joven en Sala Thalía
Viernes 26 de septiembre
- 16:45 h: Escape Room: A través del espejo, en Enclave Toledo
- 18:45 h: Escape Room: Todo por la herencia, en Enclave Toledo
- 19:00 h: Concierto de Pignoise en la Plaza de Toros
- 20:00 h: XVIII Concurso Corto-Joven en Sala Thalía
Sábado 27 de septiembre
- 10:00 h: Taller de jabones ecológicos en el Molino de Santa Ana
- 17:00 h: Voleibol de 14 a 17 años en la Escuela de Gimnasia
- 20:00 h: Concierto de Morad en la Plaza de Toros
- 21:00 h: Ruta nocturna El Esplandor de Al-Mamun en el Casco Histórico
Domingo 28 de septiembre
- 10:00 h: Taller de encuadernación en Matadero Lab
- 11:00 h: Entrada día a Puy du Fou
