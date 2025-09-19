Arranca la Semana de la Juventud de Toledo 2025: programación, actividades y conciertos

La ciudad de Toledo da hoy el pistoletazo de salida a la Semana de la Juventud 2025. Diez días en los que los jóvenes toledanos podrán disfrutar de más de una veintena de actividades pensadas para todos los gustos.

Dirigido a un público entre 14 y 35 años, el programa incluye rutas teatralizadas por el Casco Histórico, talleres de ilustración, encuadernación y jabones ecológicos, así como propuestas de ocio como escape rooms, visitas culturales o tirolina. También regresa el Concurso Corto Joven “Ciudad de Toledo”, que este año celebra su XVIII edición con una cifra récord de 451 trabajos presentados. A diferencia de otros años, este tendrá lugar en la sala Thalía del barrio del polígono con entrada gratuita.

La novedad de esta edición: la Feria de empleo y emprendimiento

La gran novedad llega con la primera Feria de empleo y emprendimiento, que busca acercar a empresas y nuevos talentos. Este evento tendrá lugar el jueves 25 a las 10:00 horas en el Campus Fábrica de Armas de la UCLM . Pese a estar dirigida a jóvenes entre 16 y 29 años, estará abierta a personas desempleadas de cualquier edad y a todos que quieran dar visibilidad a sus negocios. También se darán ponencias de CEOS de grandes empresas y talleres dinámicos con influencers para mejorar la imagen digital.

Aunque la mayor parte de las actividades son gratuitas, la música será la gran protagonista con los conciertos en la Plaza de Toros, único evento de pago, donde pasarán artistas como Morad, Pignoise, Los Secretos y Marta Santos.

Con un presupuesto de 35.102 euros, el ayuntamiento asegura que esta será una edición “más completa y participativa que nunca”.

Programación Semana de la Juventud de Toledo 2025:

Viernes 19 de septiembre

14:00 h: Paella y actuación Djs en el Barrio de Santa Teresa

20:00 h: Concierto de Los Secretos en la Plaza de Toros

Sábado 20 de septiembre

17:00 h: Juegos deportivos de campamento en el Parque de la Luz

21:00 h: Ruta nocturna El Toledo de Bécquer en el Casco Histórico

22:00 h: Concierto de Marta Santos en la Plaza de Toros

Domingo 21 de septiembre

11:00 h: Entrada día a Puy du Fou

Lunes 22 de septiembre

16:00 h: Voluntariado de scout en el Colegio Infantes

17:00 h: Taller de ilustración Bestiario Imaginario en Matadero Lab

Martes 23 de septiembre

16:00 h: Voluntario de scout en el Colegio Infante

18:00 h:Tirolina en el Puente San Martín

Miércoles 24 de septiembre

18:00 h: Tirolina en el Puente San Martín

20:00 h: XVIII Concurso Corto-Joven en Sala Thalía

Jueves 25 de septiembre

10:00 h: Feria de empleo y emprendimiento en el campus Fábrica de Armas

20:00 h: XVIII Concurso Corto-Joven en Sala Thalía

Viernes 26 de septiembre

16:45 h: Escape Room: A través del espejo, en Enclave Toledo

18:45 h: Escape Room: Todo por la herencia, en Enclave Toledo

19:00 h: Concierto de Pignoise en la Plaza de Toros

20:00 h: XVIII Concurso Corto-Joven en Sala Thalía

Sábado 27 de septiembre

10:00 h: Taller de jabones ecológicos en el Molino de Santa Ana

17:00 h: Voleibol de 14 a 17 años en la Escuela de Gimnasia

20:00 h: Concierto de Morad en la Plaza de Toros

21:00 h: Ruta nocturna El Esplandor de Al-Mamun en el Casco Histórico

Domingo 28 de septiembre