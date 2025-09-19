Caos en la estación de Toledo: llaman a la Policía porque decenas de pasajeros se suben al siguiente tren tras no salir el suyo

Nuevo contratiempo en la estación de tren de Toledo. El Avant que tenía que partir este viernes a Madrid a las 7:25 horas no salió a la hora prevista y decenas de pasajeros decidieron montarse en el de las 7:55.

En él, lógicamente, se subieron los viajeros que tenían billete para dicha hora, lo que provocó que hubiera más usuarios de los que podían viajar en el convoy y no se permitiese la salida del mismo.

La interventora, por motivos de seguridad, dio orden de no salir y, ante la negativa a bajar de algunos usuarios, el tren seguía parado a las 8:25.

La situación generó momentos de tensión y, como no se encontraba una solución, la Policía Nacional se personó en la estación.

Según fuentes de RENFE consultadas por este periódico, "el Avant Toledo-Madrid de las 7:25 de hoy no ha podido salir a su hora al registrarse una incidencia de carácter técnico en el propio tren".

La empresa de transportes explica a la CRónica que "maquinista e interventores han decido, con la seguridad de los viajeros como prioridad, solicitar otra unidad a Madrid para poder realizar el trayecto sin ningún contratiempo".

Sin embargo, "los viajeros de este tren, una vez informados de la situación, han decidido subirse al siguiente Avant, el de las 7:55 horas, el cual no ha llegado a salir a su hora por ir al doble de capacidad".

Finalmente, la llegada de los agentes propició que los pasajeros que no tenían billete para ese tren esperasen a otro convoy. De forma que aquellos que salían a las 7:55 partieron con más de con 38 minutos de retraso, y los viajeros del de las 7:25 salieron 74 minutos después.

"Renfe lamenta las molestias ocasionadas, pero se ha decido anteponer la seguridad de los viajeros para que pudieran realizar este trayecto con todas las garantías. La unidad que ha registrado los problemas técnicos se ha retirado y será sometida a una exhaustiva revisión", añaden.

El incidente se suma a otra peculiar situación que se vivió esta semana: "A las 7:23 (2' antes de la salida del tren), el maquinista ha cerrado las puertas (con pasajeros aún subiéndose al tren) y se ha ido, ante la perplejidad de usuarios y del interventor (que también de había quedado fuera)", publicó la Asociación de Usuarios de Tren Avant Toledo-Madrid en la red social X.