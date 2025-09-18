Toledo celebra las fiestas de Santa Teresa y Buenavista: fechas, horarios y programación al completo

Toledo está de fiesta. Los barrios de Santa Teresa y Buenavista celebrarán sus festejos los próximos días. Desde este jueves hasta el domingo 21 tendrán lugar una amplia variedad de eventos en ambos puntos de la ciudad.

Fiestas de Santa Teresa

El barrio de Santa Teresa recuperó sus fiestas en 2024 tras una década sin realizarse. Todas las actividades se harán en la explanada, donde se instalarán diferentes atracciones.

La escritora Macarena Alonso será la encargada de realizar el pregón. La cita tendrá lugar este jueves a las 20:00 y, seguidamente, a las 21:00, será el turno de los números 1 en español con el grupo 'Desingles'.

El viernes estará dedicado a los universitarios. A partir de las 14:30 se repartirá paella gratis entre los asistentes por cortesía de la UCLM.

Y, dentro del programa de la Semana de la Juventud, habrá diferentes sesiones DJs:

14:05 h. DJ Meri

15:30 h. DJ Isaac

17:00 h. DJ Daniel

18:30 h. DJ Sergio Malagón

20:00 h. DJ Gonchi

21:30 h. DJ Rafa Paz

23:30 h. DJ Mike Fajardo

01:00 h. DJ Andrés Coma

El sábado se ha programado una exposición de coches clásicos desde las 17:00. La música comenzará a las 18:00 con Brothers in Law, y a las 21:00 actuará la banda Castle Heads.

Una vez concluya este grupo musical, sobre las 22:30, volverán a pinchar los Brothers in Law. Alfredo Rincón y Nuria Montesino serán los encargados de finalizar la noche.

Las fiestas concluirán el domingo. Para esa jornada, se ha programado una fiesta infantil con el espectáculo de globos, magia y diversión 'Canta, Baila' con Mundo Samadry. A las 20:00, el grupo Cosa Fina deleitará al público. El final de las fiestas está previsto a las 23:30.

Fiestas de Buenavista

Las fiestas del barrio de Buenavista comenzarán el jueves 18 de septiembre con la instalación de castillos hinchables gratuitos que podrán disfrutar los más pequeños hasta el domingo.

No obstante, el pistoletazo de salida se producirá el viernes a las 21:00 con el pregón de María José González, directora del IES Carlos III. Posteriormente, de 22:00 a 01:00, será el concierto del saxofonista Ismael Dorado.

El sábado se llevará a cabo el 'VI Recorrido popular infantil' y habrá una degustación de tartas y helados artesanos por parte de San Telesforo. También, durante esta jornada, se desarrollará un campeonato de mus de 16:00 a 21:00. La verbena correrá a cargo de Versión Vinilo, quienes recordarán "el mejor hard-rock de los años 80 y 90".

Las fiestas finalizarán el domingo con diversas actividades:

Corte de pelo y pintacaras solidario

Hora del vermut con sesión DJ

Degustación de paella

Fiesta del jamón

Batucada fin de fiestas con el grupo Ke Kum Ka

El parque de Nara albergará todos los actos.