El Toledo gana frente al Coria (1-0) y sueña con la Copa del Rey: su rival en cuartos de la Copa Federación será el San Sebastián de los Reyes

Doce temporadas desde que el Toledo disputó por última vez la Copa del Rey de fútbol. En aquella ocasión, en la 12/13, fue eliminado por el Rayo Vallecano en primera ronda. Y ahora está a tan solo un paso más de volver a clasificarse y hacer que el estadio Salto del Caballo se vuelva a vestir de gala. Todo ello tras ganar el pasado miércoles 1-0 frente al Coria en los octavos de final de la Copa Federación. En un partido en el que fue mejor, pero en el que no lo reflejó en el marcador hasta el minuto 84, con un tanto de penalti de Luis Molina.

Y gracias a ese gol desde los 11 metros, el Toledo se enfrentará en cuartos de final al San Sebastián de los Reyes, equipo de una categoría superior, de Segunda Federación.

El Toledo dominó todo el partido, pero falló la definición

Estos octavos de final de la Copa Federación eran una gran cita para ambos conjuntos. Así lo define la historia. Ninguno ha logrado hasta ahora levantarla y teniendo en cuenta que los cuatro semifinalistas acceden a la Copa del Rey, el Toledo ha disputado este torneo en 26 ocasiones con sus 97 años de historia, y el Coria tan solo la ha disputado dos veces. La última fue en la 2022/2023, cuando sufrió un contundente 0-5 frente a la Real Sociedad en segunda ronda.

Y este escaso precedente de ambos hacían precisamente del encuentro vivido ayer un partido especial, con la ilusión desbordada. Y el que quiso ganar el partido desde que el árbitro señaló el comienzo fue el Toledo, dirigido por Borja Bardera.

Apenas era el minuto 3 cuando Barroso, tras una gran jugada colectiva entre Molina y Hornero, tuvo la primera clara del partido. El remate se fue rozando el palo derecho, y el Toledo ya demostraba lo que quería: ganar el partido frente a su gente.

Poco después, en el 5 de partido, el Coria respondió con un contraataque que terminó en un 2 contra 1, que salvó finalmente Gonzalo tras un gran esfuerzo físico. El planteamiento de los visitantes era claro: balones largos buscando la espalda de los centrales. Mientras que los de Bardera, como ya nos vienen acostumbrando, apostaban por un juego combinativo y con muchos centros laterales.

En el minuto 14, Molina rozó el gol con un remate de cabeza tras un centro de Barroso, aunque su disparo se marchó por encima del travesaño.

El CD Coria apenas inquietó en el primer tramo, y no fue hasta el minuto 26 cuando realizó su primer disparo, demasiado alto. Durante la primera media hora, el Toledo dominó con autoridad, moviendo el balón con calma desde atrás y forzando continuas faltas de los visitantes. Y así llegó el descanso.

En la reanudación, el Coria trató de salir con más balón, aunque sin generar peligro. Los entrenadores movieron el banquillo: los visitantes dieron entrada a Dawda por Mba, mientras que el Toledo reforzó su defensa con Moraleda en sustitución de De la Rosa.

El asedio local no cesó. En el 66, un cabezazo de Molina se estrelló en el larguero tras una gran intervención del portero, y poco después un centro de Hornero se topó con la escuadra, levantando la ovación del Salto del Caballo.

Y Molino desató la locura, el Toledo sueña con ganar la Copa Federación... y jugar la Copa del Rey

La jugada decisiva llegó en el minuto 84: Meneses fue derribado dentro del área y el árbitro señaló penalti. Molina asumió la responsabilidad y transformó el lanzamiento con suspense, ya que el guardameta visitante llegó a rozar el balón. El estadio estalló con el 1-0. En los minutos finales, marcados por la expulsión de Llerena (Coria) y la roja a un miembro del banquillo del Coria, el CD Toledo mantuvo la calma y resistió los últimos intentos visitantes, incluido un disparo de falta de Willy que obligó a intervenir a Alonso.

Y la afición del Toledo sigue muy ilusionada con esta temporada 25/26. Es tal la ilusión que ayer asistieron al Salto del Caballo 2.409 espectadores. Cifra considerable teniendo en cuenta que se trataba de un miércoles a las 20:00 horas. Borja Bardera afirmó tras finalizar el partido que "jamás había vivido un ambiente así. Y estoy contento porque hemos ganado. Yo no he venido a entrenar al Toledo, sino a ganar con el Toledo".

El próximo partido, esta vez liguero, será la jornada 3 que se disputará este domingo 21 frente al Azuqueca a domicilio a las 17:00. Los de Bardera buscarán cosechar su primera victoria tras dos empates en las dos primeras jornadas y, como ya avisó a la CRónica de Toledo, "habrá muchos cambios. Y no será un partido fácil por el contexto. Estamos acostumbrados a jugar en césped natural y el de ellos es artificial y pequeñas dimensiones. Pero saldremos a ganar", concluyó.

El rival del Toledo en cuartos es el San Sebastián de los Reyes, y el campo se sortea a las 13:00 horas

Los enfrentamientos de cuartos de final de la Copa Federación serán los siguientes:

Bergantiños - Ourense

Athletic Lleida - Ejea

Deportiva Minera - Orihuela

San Sebastián de los Reyes - Toledo

Lo que se desconoce todavía es en qué campo se jugará. Se sorteará en este jueves 18 a las 13:00 horas. Ocho equipos que ya sueñan con levantar esta copa y con acceder a la Copa del Rey (a la primera ronda).

Y todos los partidos de cuartos se disputarán "el 1 de octubre", confirman fuentes de la Real Federación Española de Fútbol a la CRónica de Toledo.

Toledo sueña con volver a vivir grandes noches. Y ahora lo tienen más cerca que nunca.