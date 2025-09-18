El concierto gratuito de la Guardia Civil que dejará sin palabras a Toledo

El viernes 19 de septiembre se celebra el Día Institucional de la Delegación de Defensa en Castilla-La Mancha, y por ello la Subdelegación de Defensa en Toledo celebrará un concierto de música militar a cargo de la Unidad de Música de la Guardia Civil.

El concierto de la Guardia Civil en Toledo será gratuito: lugar y horario

El concierto, con entrada libre hasta completar aforo, se celebrará en la sede de la Delegación de Defensa en Castilla-La Mancha (C/ Duque de Lerma, 6, Toledo), a partir de las 19.30 horas, ha informado la Delegación de Defensa en nota de prensa.

Unidad de Música de la Guardia Civil, 166 años de historia a sus espaldas

El 19 de noviembre de 1859 aparecen los primeros datos de la existencia de una banda de música perteneciente a la Guardia Civil. Aunque se desconoce el origen concreto, desde la unidad actual cuentan que "varios miembros de la Compañía de Guardias Jóvenes se desplazaron con su banda y música a una parada militar celebrada en Madrid, y consta que desde esa primitiva e histórica banda se nutría del personal del cuerpo que tenían aptitudes para la música".

La primera sede de la Banda se estableció en el Colegio de Guardias Jóvenes de Valdemoro, donde permaneció durante 76 años. En octubre de 1936, con motivo de la Guerra Civil, se trasladó junto a la Dirección General del Cuerpo a la plaza de Valladolid, donde estuvo un año antes de regresar a Valdemoro. Posteriormente, pasó al Cuartel de Bellas Artes de Madrid por cuestiones de alojamiento.

En 1941, tras la fusión de los Cuerpos de Carabineros y Guardia Civil, también se unificaron sus Bandas de Música, dando lugar a dos nuevas formaciones: la del Primer Tercio Móvil, en Madrid, y la de Música del Colegio de Guardias Jóvenes, en Valdemoro. Un año antes, mediante la Orden del 22 de agosto de 1940, se aprobaron las primeras plantillas oficiales de músicos de la Guardia Civil y, en octubre de 1941, se convocaron oposiciones libres para cubrir esas plazas.

Estas plantillas se mantuvieron así hasta 22 años más tarde, cuando se incrementaron para adaptarlas a las de las Músicas de los Ejércitos, conformando una Banda de Música de Primera o Especial, con 75 instrumentistas y adscritas a la Dirección General del Cuerpo, y otra segunda, con 50 instrumentistas, perteneciente a la Jefatura de Enseñanza.

Y ya en una época más reciente, según las Resoluciones de 28 de junio de 2004 y de 14 de febrero de 2006, las dos unidades de música se unieron, formando la hoy Unidad de Música de la Guardia Civil, que depende de la Subdirección General de Personal y está adscrita administrativamente al Servicio de Asuntos Generales.

Y ningún toledano se puede perder el concierto de este viernes 19, porque volverán a hacer magia con su música.