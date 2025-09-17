Cierra en Toledo la discoteca más antigua de España: "Más de medio siglo de risas y primeros besos"

"Se apagan las luces de un lugar que marcó generaciones. Más de medio siglo de bailes, de risas, de primeros besos y de esas noches que juramos que serían la última… y nunca lo fueron". Con estas palabras, la mítica discoteca Sithon's anunció su cierre... al menos por ahora.

Todo parece indicar que bajará la persiana definitivamente, aunque el mensaje difundido en redes sociales resulta ambiguo y deja abierta la posibilidad a un traspaso a otro local de la capital.

La discoteca, que abrió sus puertas en Toledo en octubre de 1969, está considerada como una de las más antiguas de España. Han sido "más de medio siglo de bailes, de risas, de primeros besos y de esas noches que juramos que serían la última… y nunca lo fueron", añaden en la publicación.

Las cinco discotecas más antiguas de España Florida 135 (Fraga, Huesca)

Sala Apolo (Barcelona)

Barraca (Valencia)

Orosco Club (Miranda de Ebro, Burgos)

Sithon's (Toledo)

Situada en el Callejón Lucio, a pocos metros del Alcázar y junto a la Plaza de la Magdalena, la sala fue durante décadas "el lugar donde Toledo aprendió a vivir la noche", según explican sus responsables en un comunicado.

"Gracias, Sithons, por ser historia, por ser magia y por enseñarnos que las mejores noches… siempre se bailan juntos", finalizan

Por su pista de baile han pasado generaciones de toledanos. Este emblemático local ha sido escenario de conciertos, fiestas universitarias y noches que se prolongaban hasta entrada la madrugada.

Llevaba con el mismo nombre desde hace más de 55 años

Hace casi un año, la discoteca celebraba su 55º aniversario. Uno de sus gerentes, Jorge Losada Szekely, declaraba que "estas empresas normalmente duran poco, pero nosotros hemos seguido con el mismo nombre y familia.

"Había que ir a misa el domingo, como buen cristiano"

Sithon's conoce casi toda la historia de Toledo. Su apertura en el siglo XX fue "una revolución, de poder salir y despeinarse", aunque luego "había que ir a la misa el domingo, como buen cristiano, explicó Losada.

Jorge detalló que la idea de montar Sithon's fue "una aventura" de su padre, un toledano "muy lanzado" que trabajaba en Torremolinos en una tienda de cerámica de Talavera.