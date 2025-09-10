Toledo celebra la VIII Noche del Patrimonio: más de 60 actividades gratuitas para todos los públicos

Toledo celebrará este sábado la VIII Noche del Patrimonio, un evento que se realiza de manera simultánea con las otras 14 ciudades del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España más de 60 actividades culturales gratuitas para todos los públicos, con una programación “muy cuidada y ambiciosa”, tal y como ha señalado la la concejal de Cultura, Ana Pérez.

Se estructuran en tres grandes bloques:

‘Vive Patrimonio’

‘Abierto Patrimonio’

‘Escena Patrimonio’

La programación al completo

‘Vive Patrimonio’ reúne la oferta cultural y de ocio con visitas comentadas con y sin reserva previa en grupos reducidos a espacios que no se pueden visitar habitualmente como la Capilla de Santa Catalina, el convento de Santa Clara, el Palacio de Fuensalida, la recientemente restaurada Mezquita de Tornerías, el Claustro Alto de la Catedral con la exposición ‘Rostros de Cristo’, el Museo del Ejército, el Teatro de Rojas y la Facultad de Humanidades para contemplar la exposición fotográfica de Casiano Alguacil.

Además, habrá música en vivo de todos los estilos en espacios como el Museo de Santa Cruz, el Museo Sefardí, el Palacio de Fuensalida, la Sinagoga de Santa María la Blanca o el Museo del Greco.

Habrá más de 60 actividades culturales gratuitas para todos los públicos / Ayuntamiento de Toledo

Por otro lado, ‘Abierto Patrimonio’ ofrece la posibilidad de disfrutar de una noche de puertas abiertas con acceso libre y gratuito según aforo a La Puerta del Sol, a la Mezquita del Cristo de la Luz, al Museo de Victorio Macho, a la Iglesia del Salvador, al Convento de Santa Clara, al Museo de los Concilios, al Monasterio de San Juan de los Reyes o al Convento de Santo Domingo el Real.

Y, por último, ‘Escena Patrimonio’ permitirá a los asistentes disfrutar de la actuación de danza de ‘Il Combattimento di Tancredi a Clorinda’ del Centro Coreográfico de Italia; del microteatro en la Cámara Bufa o de un espectáculo infantil con títeres en la fachada del Museo de Santa Cruz.

La astronomía, una de las grandes novedades

Una de las grandes novedades de esta edición será el espacio dedicado a la astronomía. Habrá 15 telescopios instalados en la explanada del Corralillo de San Miguel para representar a cada una de las 15 Ciudades Patrimonio de la Humanidad y descubrir los cielos de Toledo desde la Fachada de Covarrubias y la Plaza del Conde. Asimismo, se rendirá homenaje a Alfonso X El Sabio o Azarquiel.

Igualmente, con el objetivo de disfrutar del patrimonio inmaterial y de acercar la cultura a los jóvenes a través de la música, se celebrará ‘Toledo Vibes’ para disfrutar de sesiones de Dj’s y degustar cerveza artesanal en la Mezquita del Cristo de la Luz, en los Jardines de Roca Tarpeya, en los Jardines del Tránsito o en San Juan de los Reyes.

El sábado será el 'Día sin coche'

Y, debido a la Noche del Patrimonio, el sábado será ‘Día sin coche’ y los autobuses urbanos serán gratuitos entre las 19:00 horas y las 00:00 horas.

Toda la programación puede consultarse en la web turismo.toledo.es, y las reservas para las micro-visitas ya pueden hacerse.