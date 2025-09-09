SUCESOS
Detenida una pareja por presunta agresión mutua durante una discusión en la calle en Toledo
Un indicativo de Policía Local de Toledo, desplazado al lugar, localiza a la pareja y tras calmar la situación e indagar en lo sucedido, se procede a la detención de ambos
Una discusión de pareja, mujer y hombre, de 39 y 36 años respectivamente, termina con la detención de ambos, por una presunta agresión mutua en plena calle del barrio de Santa María de Benquerencia en Toledo. La discusión se originó en torno a las 15:00 horas del sábado 6 de septiembre, cuando las voces por discusión de una pareja, alertan de un posible caso de violencia.
